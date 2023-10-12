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Греф заявил о присоединении Сбера ко второй волне теста цифрового рубля
Греф заявил о присоединении Сбера ко второй волне теста цифрового рубля - РИА Новости, 12.10.2023
Греф заявил о присоединении Сбера ко второй волне теста цифрового рубля
Сбербанк присоединится ко второй волне тестирования цифрового рубля, заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:32
2023-10-12T13:32
2023-10-12T14:06
сбер
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цифровой рубль
технологии
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сбербанк присоединится ко второй волне тестирования цифрового рубля, заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф."Да, будем безусловно", - сказал Греф в кулуарах Российской энергетической недели, отвечая на вопрос о том, будет ли Сбербанк присоединяться ко второй волне тестирования цифрового рубля.Банк России начал работу над созданием цифрового рубля в 2021 году, хотя дискуссия о концепции такого инструмента началась еще в 2020 году.С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Пилотирование цифрового рубля на реальных операциях началось 15 августа.ЦБ РФ будет тестировать цифровой рубль до 2025 года - и дальше, если потребуется, говорила в начале октября директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, к тестированию цифрового рубля готовы присоединиться вторая и третья пилотная группа банков.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231011/kibermoshennichestvo-1902078515.html
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Сбер, Сбербанк России, Россия, Экономика, Цифровой рубль, Технологии, Москва, Герман Греф, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Греф заявил о присоединении Сбера ко второй волне теста цифрового рубля
Греф: Сбер присоединился ко второй волне тестирования цифрового рубля