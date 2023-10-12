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Греф заявил о присоединении Сбера ко второй волне теста цифрового рубля - РИА Новости, 12.10.2023
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13:32 12.10.2023 (обновлено: 14:06 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/sber-1902239544.html
Греф заявил о присоединении Сбера ко второй волне теста цифрового рубля
Греф заявил о присоединении Сбера ко второй волне теста цифрового рубля - РИА Новости, 12.10.2023
Греф заявил о присоединении Сбера ко второй волне теста цифрового рубля
Сбербанк присоединится ко второй волне тестирования цифрового рубля, заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:32
2023-10-12T14:06
сбер
сбербанк россии
россия
экономика
цифровой рубль
технологии
москва
герман греф
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сбербанк присоединится ко второй волне тестирования цифрового рубля, заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф."Да, будем безусловно", - сказал Греф в кулуарах Российской энергетической недели, отвечая на вопрос о том, будет ли Сбербанк присоединяться ко второй волне тестирования цифрового рубля.Банк России начал работу над созданием цифрового рубля в 2021 году, хотя дискуссия о концепции такого инструмента началась еще в 2020 году.С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Пилотирование цифрового рубля на реальных операциях началось 15 августа.ЦБ РФ будет тестировать цифровой рубль до 2025 года - и дальше, если потребуется, говорила в начале октября директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, к тестированию цифрового рубля готовы присоединиться вторая и третья пилотная группа банков.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231011/kibermoshennichestvo-1902078515.html
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сбер, сбербанк россии, россия, экономика, цифровой рубль, технологии, москва, герман греф, центральный банк рф (цб рф)
Сбер, Сбербанк России, Россия, Экономика, Цифровой рубль, Технологии, Москва, Герман Греф, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Греф заявил о присоединении Сбера ко второй волне теста цифрового рубля

Греф: Сбер присоединился ко второй волне тестирования цифрового рубля

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сбербанк присоединится ко второй волне тестирования цифрового рубля, заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.
"Да, будем безусловно", - сказал Греф в кулуарах Российской энергетической недели, отвечая на вопрос о том, будет ли Сбербанк присоединяться ко второй волне тестирования цифрового рубля.
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Банк России начал работу над созданием цифрового рубля в 2021 году, хотя дискуссия о концепции такого инструмента началась еще в 2020 году.
С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Пилотирование цифрового рубля на реальных операциях началось 15 августа.
ЦБ РФ будет тестировать цифровой рубль до 2025 года - и дальше, если потребуется, говорила в начале октября директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, к тестированию цифрового рубля готовы присоединиться вторая и третья пилотная группа банков.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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СберСбербанк РоссииРоссияЭкономикаЦифровой рубльТехнологииМоскваГерман ГрефЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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