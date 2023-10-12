https://ria.ru/20231012/sanktsii-1902296706.html

Аргентина в случае победы Массы не введет санкции против России

Аргентина в случае победы Массы не введет санкции против России - РИА Новости, 12.10.2023

Аргентина в случае победы Массы не введет санкции против России

Аргентина в случае победы на выборах кандидата в президенты от правящей коалиции Серхио Массы не введёт санкций против России, сказал РИА Новости советник... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:15

2023-10-12T16:15

2023-10-12T16:18

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 окт - РИА Новости. Аргентина в случае победы на выборах кандидата в президенты от правящей коалиции Серхио Массы не введёт санкций против России, сказал РИА Новости советник кандидата и, возможно, будущий глава МИД Густаво Мартинес Пандиани."Позиция Массы совпадает с позицией его текущего правительства (Масса - министр экономики - ред): "Мы осуждаем вторжение России на Украину. Но мы не уступаем тем, кто призывает к односторонним санкциям", - сказал он."У нас нет этой политики (односторонних санкций) в целом", - сказал Мартинес Пандиани, отвечая на вопрос, будут ли санкции введены в будущем.Ранее аргентинский международный аналитик Кристиан Ламеса сообщил РИА Новости, что, по его мнению, в случае победы на выборах крайне правого кандидата Хавьера Милея или экс-министра безопасности Патрисии Буллрич, вполне возможно, Аргентина введёт санкции против России. Оба политика придерживаются проамериканских интересов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231003/konferentsiya-1900079928.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

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в мире, россия, аргентина, украина, владимир путин, нато