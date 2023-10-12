https://ria.ru/20231012/samolet-1902235872.html

Рисунок маршрута российского лайнера в форме Пикачу был вызван сбоем

Рисунок маршрута российского лайнера в форме Пикачу был вызван сбоем - РИА Новости, 12.10.2023

Рисунок маршрута российского лайнера в форме Пикачу был вызван сбоем

Причиной "необычного маршрута" самолета "Уральских авиалиний", следовавшего из Москвы в Калининград, стал сбой системы Flightradar24, на самом деле полет... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:21

2023-10-12T13:21

2023-10-12T13:23

москва

калининград

великий новгород

уральские авиалинии

flightradar24

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Причиной "необычного маршрута" самолета "Уральских авиалиний", следовавшего из Москвы в Калининград, стал сбой системы Flightradar24, на самом деле полет выполнялся штатно, заявила пресс-служба перевозчика. В среду калининградский портал "Клопс" написал, что самолет "Уральских авиалиний" рейсом Москва – Калининград следовал по необычному маршруту: судно якобы двинулось на северо-запад, почти долетев до Великого Новгорода, затем развернулось на юго-восток, в сторону Костромы. Согласно данным портала, после нескольких зигзагов судно продолжило полет над нейтральными водами Балтийского моря. Издание ссылалось на данные о перемещениях судна, опубликованные онлайн-сервисом Flightradar24. "Уважаемые журналисты, это не заяц, не ушки Пикачу и не грива дикобраза, а "глюк" Flightradar24. Рейс U6-627 Москва – Калининград выполнялся штатно и приземлился по расписанию. Если лететь по такой траектории, полет длился бы на несколько часов дольше", – пояснила пресс-служба авиакомпании.

https://ria.ru/20231012/samolet-1902191844.html

москва

калининград

великий новгород

россия

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москва, калининград, великий новгород, уральские авиалинии, flightradar24, россия