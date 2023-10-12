https://ria.ru/20231012/samolet-1902191844.html

В Якутии самолет вернулся в аэропорт из-за запаха гари в кабине пилотов

В Якутии самолет вернулся в аэропорт из-за запаха гари в кабине пилотов - РИА Новости, 12.10.2023

В Якутии самолет вернулся в аэропорт из-за запаха гари в кабине пилотов

Самолет Ан-24 "Полярных авиалиний", выполнявший пассажирский рейс в Якутии, вернулся в аэропорт вылета из-за запаха гари в кабине пилотов, Росавиация начала... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T10:15

2023-10-12T10:15

2023-10-12T10:15

происшествия

якутск

полярные авиалинии

ан-24

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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ЯКУТСК, 12 окт - РИА Новости. Самолет Ан-24 "Полярных авиалиний", выполнявший пассажирский рейс в Якутии, вернулся в аэропорт вылета из-за запаха гари в кабине пилотов, Росавиация начала проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. Ранее в соцсетях появилась информация о возвращении воздушного судна в аэропорт вылета и запахе гари. "Рейс выполнялся по маршруту Белая Гора - Якутск. Десятого октября после взлета в 14.32 (по местному времени) капитан судна сообщил о запахе гари в пилотской кабине. Борт вернулся в аэропорт вылета. Самолет исправен, эксплуатируется. Проверку по факту проводит Росавиация", - рассказали в авиакомпании.

https://ria.ru/20230818/samolet-1890759691.html

якутск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, якутск, полярные авиалинии, ан-24, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)