https://ria.ru/20231012/samolet-1902191844.html
В Якутии самолет вернулся в аэропорт из-за запаха гари в кабине пилотов
В Якутии самолет вернулся в аэропорт из-за запаха гари в кабине пилотов - РИА Новости, 12.10.2023
В Якутии самолет вернулся в аэропорт из-за запаха гари в кабине пилотов
Самолет Ан-24 "Полярных авиалиний", выполнявший пассажирский рейс в Якутии, вернулся в аэропорт вылета из-за запаха гари в кабине пилотов, Росавиация начала... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:15
2023-10-12T10:15
2023-10-12T10:15
происшествия
якутск
полярные авиалинии
ан-24
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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ЯКУТСК, 12 окт - РИА Новости. Самолет Ан-24 "Полярных авиалиний", выполнявший пассажирский рейс в Якутии, вернулся в аэропорт вылета из-за запаха гари в кабине пилотов, Росавиация начала проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. Ранее в соцсетях появилась информация о возвращении воздушного судна в аэропорт вылета и запахе гари. "Рейс выполнялся по маршруту Белая Гора - Якутск. Десятого октября после взлета в 14.32 (по местному времени) капитан судна сообщил о запахе гари в пилотской кабине. Борт вернулся в аэропорт вылета. Самолет исправен, эксплуатируется. Проверку по факту проводит Росавиация", - рассказали в авиакомпании.
https://ria.ru/20230818/samolet-1890759691.html
якутск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, полярные авиалинии, ан-24, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Якутск, Полярные авиалинии, Ан-24, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Якутии самолет вернулся в аэропорт из-за запаха гари в кабине пилотов
Ан-24 в Якутии вернулся в аэропорт вылета из-за запаха гари в кабине пилотов