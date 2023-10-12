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Психология хорового пения: Елена Бакланова – руководитель хора МГППУ

Психология хорового пения: Елена Бакланова – руководитель хора МГППУ - РИА Новости, 12.10.2023

Психология хорового пения: Елена Бакланова – руководитель хора МГППУ

Заслуженной артистке РФ, заслуженному работнику культуры РФ Елене Глебовне Баклановой в минувшем месяце исполнилось 90 лет, шестьдесят из которых она преподает... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:51

2023-10-12T14:51

2023-10-12T14:51

год педагога и наставника

московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)

социальный навигатор

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Заслуженной артистке РФ, заслуженному работнику культуры РФ Елене Глебовне Баклановой в минувшем месяце исполнилось 90 лет, шестьдесят из которых она преподает в Государственном музыкально-педагогическом институте им. М.М. Ипполитова-Иванова на кафедре "Дирижирование академическим хором". В 1997 году, когда ректором Московского психолого-педагогического университета был Виталий Владимирович Рубцов, он предложил Елене Глебовне возглавить студенческий хор вуза. С тех пор Елена Глебовна руководит хором МГППУ.Виталий Владимирович и сам десять лет пел в хоре, сначала студенческом, затем в академическом и, по его словам, многими своими успехами обязан этим музыкальным занятиям: "Я абсолютно убежден, что именно в нашем вузе студенты должны петь в хоре, слушать хоровое пение. Занятия в хоре – это прекрасная школа эмпатии для психолога и педагога, где они учатся сопереживать эмоциональному состоянию своих друзей –хористов".Сейчас Виталий Рубцов – президент МГППУ, он рассказал о 25-летнем сотрудничестве с Еленой Глебовной: "Елена Глебовна, взявшись за руководство нашим хором, оправдала мои самые большие ожидания. Скажем прямо, нашему университету очень повезло с руководителем хора. У нас любят студенческий хор "Озарение", гордятся им. Елена Глебовна ведет хор не только, как опытный профессионал от музыки, но и как мудрый педагог и психолог".Бакланова ведет большую общественную работу, является членом Президиума Московского музыкального общества, Президиума Всероссийского хорового общества и принимает активное участие в проектах "Всероссийский хоровой фестиваль", "Поют дети России", а также активно участвует в работе над концепцией возрождения и развития хоровой культуры Российской Федерации.С помощью педагогического таланта Е.Г. Бакланова привила многим поколениям студентов любовь к музыке, искусству и истории родной страны."Уникальным человеком, лидером, умеющим вести за собой людей" считает Елену Глебову Алексей Виноградов, начальник отдела воспитательной и социальной работы МГППУ."Когда я в 2004 году поступил в МГППУ, то сразу узнал о том, что в вузе есть хор. Удивлялся, кто на него ходит, ведь, казалось, что это какой-то несовременный досуг, немолодежный что ли. Я точно знал, что КВН - это круто, спорт тоже, но хор. Туда я точно не собирался. Но, видимо, у Елены Глебовны были на меня другие планы, - рассказал Алексей Виноградов. - Первые три часа нахождения в хоре - я был поражен: насколько же впечатляет коллективное искусство, как пробирают до костей некоторые гармонии и как увлекательно Елена Глебовна со своими коллегами вели процесс репетиции. Её харизма, талант и энергичность лежали в основе творческого процесса"."Елена Глебовна всегда была требовательным педагогом с одной стороны, а с другой - именно со студенческих времен завязалась наша не только совместная работа, творческая жизнь, но и многолетняя дружба. Каждый год после сдачи зимней сессии Елена Глебовна приглашала нас, студентов, в гости. Несмотря на февраль, у нее всё еще стояла новогодняя елка, дожидаясь нашего прихода. Нередко к нашей дружной компании присоединялись другие любимые педагоги Ипполитовки, которые в непринужденной обстановке рассказывали нам интересные истории про работу с хором, про выступления, съемки на телевидении. Мы были счастливы, что являемся частью этой большой творческой семьи", - вспоминает хормейстер хора МГППУ "Озарение" Елена Зеличенок.Примером, на который хочется равняться, и Человеком с большой буквы назвала Елену Бакланову Екатерина Перткова, педагог-психолог, руководитель тьюторской службы школы №548, участница хора МГППУ "Озарение" с 2015 года."Я очень благодарна судьбе за то, что однажды попала в наш хор и лично знаю такого замечательного руководителя! Несмотря на то, что Елена Глебовна является заслуженной артисткой РФ и уважаемым преподавателем с большим стажем, я всегда ощущаю от неё теплое участие ко всем своим хористам, взаимное уважение, юмор. Но и некоторую строгость в те моменты, когда правда нужно собраться" - поделилась психолог-психотерапевт Невежина Дарья, выпускница МГППУ 2020 года, которая поет в хоре с 2014 и по сей день.Благодаря профессионализму Елены Баклановой академический хор МГППУ "Озарение" и вокальный ансамбль "Гармония" в течение многих лет неоднократно становились лауреатами московских, российских и международных студенческих конкурсов и фестивалей. Елена Глебовна – почетный работник Московского государственного психолого-педагогического университета и обладатель знаков отличия, среди которых почетный знак "Золотая Пси" и медаль Г.И. Челпанова I-й степени.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), социальный навигатор