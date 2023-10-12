https://ria.ru/20231012/rubl-1902310100.html

Курс доллара после утреннего скачка стабилизировался до 97 рублей

Курс доллара после утреннего скачка стабилизировался до 97 рублей - РИА Новости, 12.10.2023

Курс доллара после утреннего скачка стабилизировался до 97 рублей

Российская валюта отыграла в четверг ощутимым ростом указ президента об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:51

2023-10-12T16:51

2023-10-12T16:52

экономика

россия

герман греф

эльвира набиуллина

дмитрий бабин

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Российская валюта отыграла в четверг ощутимым ростом указ президента об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами, после чего стабилизируется на новых уровнях - около 97 рублей против доллара, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.31 мск падал на 2,91 рубля, до 97,29 рубля, евро – на 3,66 рубля, до 102,83 рубля, юаня – на 41 копейку, до 13,30 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Объем торгов юанями составляет 173,4 миллиарда рублей против 30 миллиардов по евро и 134,1 миллиарда по доллару. Доллар при этом терял к рублю 2,9%, юань - тоже 2,9%, евро - 3,6%. РУБЛЬ ВОСПРЯЛ Курс российской валюты в четверг скачкообразно вырос, отреагировав на указ президента "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым контрактам". Указ вводит на 6 месяцев для ряда компаний обязательную репатриацию валютной выручки и ее продажу на российском рынке. Кроме того, отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Также в отдельных компаниях вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга для обеспечения соблюдения валютных правил. В итоге доллар утром сразу ушел под ключевой уровень 100 рублей, "нарисовал" локальное дно на отметке 96,46 рубля, после чего стабилизируется в районе 97 рублей. Игроки рынка обратили внимание на позитивные для рубля оценки главы Сбербанка Германа Грефа - о том, что нормальный на сегодня фундаментальный курс доллара к рублю - это 85-90 рублей за доллар. Он ожидает постепенного снижения доллара до 90 рублей благодаря решению об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров. Возврат в России обязательной продажи валютной выручки улучшит ситуацию с ликвидностью и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке, при этом адресный характер ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов, прокомментировали в ЦБ РФ указ президента. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что противоречий между позицией Банка России, который долгое время выступал против возврата обязательной продажи валютной выручки, и указом президента об этом нет. Ограничение носит временный и адресный характер, добавила она, пояснив, что в течение действия регулирования будет проводиться мониторинг эффективности меры. ПРОГНОЗЫ Новые меры валютного регулирования на среднесрочном горизонте способны привести к более существенному укреплению рубля, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Правда, пока не определен размер доли экспортной выручки, обязательной к продаже, и некоторые другие параметры этой нормы. К тому же существует неопределенность с возможностью подпавших под нее экспортеров возвращать в страну средства от экспортной выручки в достаточном количестве и в необходимой для внутреннего спроса валюте. Поэтому в целом влияние данного шага на курс рубля может оказаться ограниченным и временным. Тем не менее мера способна уменьшить волатильность курса национальной валюты", - добавляет он. "Решение о продаже выручки повышает нашу веру в базовый прогнозный сценарий, где курс опускается в интервал 90-95 рублей, а ЦБ РФ взвешенно подходит к дальнейшему ужесточению ДКП", - говорит Евгений Кошелев из Росбанка. С учетом вчерашнего указа об обязательной продаже валютной выручки отдельными компаниями на протяжении полугода, курс рубля может стать менее волатильным за счет более устойчивого предложения на валютном рынке, считают аналитики Райффайзенбанка. "При прочих равных, курс может закрепиться в диапазоне 85-95 рублей за доллар быстрее, чем мы ожидали ранее", - также считают в банке.

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экономика, россия, герман греф, эльвира набиуллина, дмитрий бабин, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), курс рубля, курс доллара