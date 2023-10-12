https://ria.ru/20231012/rubl-1902165767.html

Курс доллара упал на 2,68 рубля

Курс доллара упал на 2,68 рубля - РИА Новости, 12.10.2023

Курс доллара упал на 2,68 рубля

Рубль в начале торгов резко растет на фоне указа президента о продаже валютной выручки, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T07:16

2023-10-12T07:16

2023-10-12T16:19

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экономика

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Рубль в начале торгов резко растет на фоне указа президента о продаже валютной выручки, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7:06 мск падает на 2,68 рубля — до 97,52 рубля, юаня — на 36 копеек, до 13,35 рубля, евро — на 2,72 рубля, до 103,78 рубля.В первые минуты торгов доллар максимально опускался до 96,46 рубля, юань — до 13,2 рубля (минимумы с 27 сентября), евро падал до 102,59 рубля — минимума с 29 сентября.Накануне вечером пресс-служба правительства сообщила, что Владимир Путин ввел на полгода обязательную продажу выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым контрактам. В список вошли 43 группы компаний, относящихся к отраслям ТЭК, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

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экономика, московская биржа, россия