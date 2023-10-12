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Россия и Китай заключат новые соглашения во время визита Путина в Пекин - РИА Новости, 12.10.2023
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15:40 12.10.2023 (обновлено: 15:52 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/rf-1902284822.html
Россия и Китай заключат новые соглашения во время визита Путина в Пекин
Россия и Китай заключат новые соглашения во время визита Путина в Пекин - РИА Новости, 12.10.2023
Россия и Китай заключат новые соглашения во время визита Путина в Пекин
Россия и Китай работают над возможностью заключения новых договорённостей в экономической сфере во время запланированного визита президента РФ Владимира Путина... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:40
2023-10-12T15:52
россия
китай
пекин
в мире
политика
владимир путин
андрей руденко
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия и Китай работают над возможностью заключения новых договорённостей в экономической сфере во время запланированного визита президента РФ Владимира Путина в Китай, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы работаем над такими договоренностями", - сказал Руденко, отвечая на вопрос готовятся ли новые договорённости между РФ и КНР к планируемому визиту президента РФ Владимира Путина в Китай.
https://ria.ru/20231005/kitay-1900810817.html
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россия, китай, пекин, в мире, политика, владимир путин, андрей руденко
Россия, Китай, Пекин, В мире, Политика, Владимир Путин, Андрей Руденко
Россия и Китай заключат новые соглашения во время визита Путина в Пекин

РФ и КНР заключат новые экономические соглашения во время визита Путина в Пекин

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия и Китай работают над возможностью заключения новых договорённостей в экономической сфере во время запланированного визита президента РФ Владимира Путина в Китай, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы работаем над такими договоренностями", - сказал Руденко, отвечая на вопрос готовятся ли новые договорённости между РФ и КНР к планируемому визиту президента РФ Владимира Путина в Китай.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Россия и Китай будут сотрудничать по инициативе "Один пояс — один путь"
5 октября, 21:00
 
РоссияКитайПекинВ миреПолитикаВладимир ПутинАндрей Руденко
 
 
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