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Россия и Китай заключат новые соглашения во время визита Путина в Пекин

Россия и Китай заключат новые соглашения во время визита Путина в Пекин - РИА Новости, 12.10.2023

Россия и Китай заключат новые соглашения во время визита Путина в Пекин

Россия и Китай работают над возможностью заключения новых договорённостей в экономической сфере во время запланированного визита президента РФ Владимира Путина... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:40

2023-10-12T15:40

2023-10-12T15:52

россия

китай

пекин

в мире

политика

владимир путин

андрей руденко

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия и Китай работают над возможностью заключения новых договорённостей в экономической сфере во время запланированного визита президента РФ Владимира Путина в Китай, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы работаем над такими договоренностями", - сказал Руденко, отвечая на вопрос готовятся ли новые договорённости между РФ и КНР к планируемому визиту президента РФ Владимира Путина в Китай.

https://ria.ru/20231005/kitay-1900810817.html

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китай

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россия, китай, пекин, в мире, политика, владимир путин, андрей руденко