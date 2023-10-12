https://ria.ru/20231012/reyting-1902314380.html
ВТБ – один из лидеров Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса–2023
ВТБ – один из лидеров Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса–2023 - РИА Новости, 12.10.2023
ВТБ – один из лидеров Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса–2023
Банк ВТБ четвертый год подряд получил наивысший класс "AAA+++" в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса – 2023, составленном Российским союзом... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:01
2023-10-12T17:01
2023-10-12T17:01
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Банк ВТБ четвертый год подряд получил наивысший класс "AAA+++" в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса – 2023, составленном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает пресс-служба кредитной организации. Целью рейтинга является повышение открытости и прозрачности российского бизнеса с помощью публикации уровня соответствия деятельности компаний положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса и международному стандарту ISO 37001:2016 "Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и рекомендации по применению", пояснили в пресс-службе. Результаты рейтинга РСПП были представлены в рамках Антикоррупционного форума российского бизнеса 2023. Итоговый доклад Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса 2023 опубликован на официальном сайте РСПП, говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, российский союз промышленников и предпринимателей, новости компаний - экономика
ВТБ, Российский союз промышленников и предпринимателей, Новости компаний - Экономика