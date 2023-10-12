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ВТБ – один из лидеров Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса–2023 - РИА Новости, 12.10.2023
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17:01 12.10.2023
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ВТБ – один из лидеров Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса–2023
ВТБ – один из лидеров Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса–2023 - РИА Новости, 12.10.2023
ВТБ – один из лидеров Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса–2023
Банк ВТБ четвертый год подряд получил наивысший класс "AAA+++" в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса – 2023, составленном Российским союзом... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:01
2023-10-12T17:01
втб
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Банк ВТБ четвертый год подряд получил наивысший класс "AAA+++" в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса – 2023, составленном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает пресс-служба кредитной организации. Целью рейтинга является повышение открытости и прозрачности российского бизнеса с помощью публикации уровня соответствия деятельности компаний положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса и международному стандарту ISO 37001:2016 "Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и рекомендации по применению", пояснили в пресс-службе. Результаты рейтинга РСПП были представлены в рамках Антикоррупционного форума российского бизнеса 2023. Итоговый доклад Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса 2023 опубликован на официальном сайте РСПП, говорится в сообщении.
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втб, российский союз промышленников и предпринимателей, новости компаний - экономика
ВТБ, Российский союз промышленников и предпринимателей, Новости компаний - Экономика

ВТБ – один из лидеров Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса–2023

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "VTB" на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд компании VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Банк ВТБ четвертый год подряд получил наивысший класс "AAA+++" в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса – 2023, составленном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает пресс-служба кредитной организации.
Целью рейтинга является повышение открытости и прозрачности российского бизнеса с помощью публикации уровня соответствия деятельности компаний положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса и международному стандарту ISO 37001:2016 "Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и рекомендации по применению", пояснили в пресс-службе.
Результаты рейтинга РСПП были представлены в рамках Антикоррупционного форума российского бизнеса 2023. Итоговый доклад Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса 2023 опубликован на официальном сайте РСПП, говорится в сообщении.
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