https://ria.ru/20231012/reyting-1902314380.html

ВТБ – один из лидеров Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса–2023

ВТБ – один из лидеров Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса–2023 - РИА Новости, 12.10.2023

ВТБ – один из лидеров Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса–2023

Банк ВТБ четвертый год подряд получил наивысший класс "AAA+++" в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса – 2023, составленном Российским союзом... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:01

2023-10-12T17:01

2023-10-12T17:01

втб

российский союз промышленников и предпринимателей

новости компаний - экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834745585_0:495:2759:2047_1920x0_80_0_0_a5d357e01b72944a80de5a480fa0f4be.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Банк ВТБ четвертый год подряд получил наивысший класс "AAA+++" в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса – 2023, составленном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает пресс-служба кредитной организации. Целью рейтинга является повышение открытости и прозрачности российского бизнеса с помощью публикации уровня соответствия деятельности компаний положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса и международному стандарту ISO 37001:2016 "Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и рекомендации по применению", пояснили в пресс-службе. Результаты рейтинга РСПП были представлены в рамках Антикоррупционного форума российского бизнеса 2023. Итоговый доклад Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса 2023 опубликован на официальном сайте РСПП, говорится в сообщении.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, российский союз промышленников и предпринимателей, новости компаний - экономика