https://ria.ru/20231012/reyst-1902402680.html

В Молдавии пообещали выдать разрешение на рейс из Израиля после проверок

В Молдавии пообещали выдать разрешение на рейс из Израиля после проверок - РИА Новости, 12.10.2023

В Молдавии пообещали выдать разрешение на рейс из Израиля после проверок

Орган гражданской авиации Молдавии (ОГА) получил днем в четверг запрос на выполнение чартерного рейса из Израиля с молдавскими гражданами, однако регламент... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T23:42

2023-10-12T23:42

2023-10-12T23:42

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КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости. Орган гражданской авиации Молдавии (ОГА) получил днем в четверг запрос на выполнение чартерного рейса из Израиля с молдавскими гражданами, однако регламент позволяет рассматривать подобную заявку в течение 48 часов, поэтому разрешение будет выдано после того, как пройдут все проверки, сообщила представитель ведомства Ирина Бодолика. Власти Молдавии не организовали централизованную эвакуацию своих граждан из Израиля, а посоветовали им воспользоваться различными коммерческими авиарейсами в Бухарест или Кишинев. В четверг молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что оплатил билеты гражданам Молдавии, однако власти республики не разрешают борту приземлиться в Кишиневе. В МИД республики опровергли, что власти препятствуют посадке самолета из Израиля, а рейс задерживается из-за большого числа полетов в аэропорту. "Управление гражданской авиации получило сегодня во второй половине дня запрос на разрешение на нерегулярный рейс из Тель-Авива. Учитывая тот факт, что самолет должен прибыть в Кишинев из зоны повышенного риска, где в настоящее время наблюдается агрессивный военный конфликт, это рассматривается в приоритетном порядке, включая аспекты, связанные с безопасностью. При этом отметим, что в соответствии с национальной нормативной базой заявление о разрешении нерегулярного рейса рассматривается в течение 48 часов. Разрешение будет выдано сразу, как будут завершены все проверки - максимум через 20-30 минут", - цитирует Бодолику телеканал Orizont TV. По сообщению пресс-службы правительства республики, более 600 граждан Израиля вылетели в Молдавию с момента обострения палестино-израильского конфликта и более 300 граждан Молдавии вернулись домой из Израиля в период с 7 по 12 октября, еще ожидается возвращение 252 человека. Молдавское посольство сообщало, что в зоне конфликта погиб один гражданин республики. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20231007/konflikt-1901161916.html

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в мире, израиль, молдавия, кишинев, владимир путин, илан шор, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году