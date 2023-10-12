https://ria.ru/20231012/relokanty-1902168964.html
Депутат предложил лишать гражданства действовавших против России релокантов
Депутат предложил лишать гражданства действовавших против России релокантов - РИА Новости, 12.10.2023
Депутат предложил лишать гражданства действовавших против России релокантов
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил лишать российского гражданства релокантов, занявших антироссийскую позицию. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T07:56
2023-10-12T07:56
2023-10-12T07:56
дмитрий белик
вячеслав володин
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил лишать российского гражданства релокантов, занявших антироссийскую позицию. Ранее спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании в ГД заявил, что релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, им "Магадан обеспечен". "Лица, осудившие российский народ и армию, помогавшие украинским вооруженным силам, должны быть априори лишены российского гражданства, чтобы у них даже мысли не возникало под каким-то предлогом вернуться в Россию", - заявил Белик РИА Новости. По его мнению, такие лица на границе должны находиться в списках иностранцев, нежелательных для посещения России.
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дмитрий белик, вячеслав володин, россия
Дмитрий Белик, Вячеслав Володин, Россия
Депутат предложил лишать гражданства действовавших против России релокантов
Депутат Белик призвал лишать гражданства релокантов, действовавших против России
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил лишать российского гражданства релокантов, занявших антироссийскую позицию.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин
на пленарном заседании в ГД заявил, что релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, им "Магадан обеспечен".
"Лица, осудившие российский народ и армию, помогавшие украинским вооруженным силам, должны быть априори лишены российского гражданства, чтобы у них даже мысли не возникало под каким-то предлогом вернуться в Россию", - заявил Белик РИА Новости.
По его мнению, такие лица на границе должны находиться в списках иностранцев, нежелательных для посещения России.
Депутат предложил запретить релокантам работать на госслужбе