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В ЛДПР предложили новое определение для релокантов - РИА Новости, 12.10.2023
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14:41 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/relokantov-1902262859.html
В ЛДПР предложили новое определение для релокантов
В ЛДПР предложили новое определение для релокантов - РИА Новости, 12.10.2023
В ЛДПР предложили новое определение для релокантов
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов предложил называть релокантов перебежчиками, чтобы заменить англицизмы "русскими словами". РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:41
2023-10-12T14:41
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов предложил называть релокантов перебежчиками, чтобы заменить англицизмы "русскими словами". "ЛДПР давно предлагает заменить все англицизмы русскими словами. Многие часто стали использовать слово "релокант". Так называют тех, кто переехал из России на новое место жительства и работы, но остаётся гражданином своей родной страны. Но в русском языке есть широкоупотребимое слово "перебежчик", - сообщил он в своем Telegram-канале. Каргинов призвал действовать по федеральному закону "О государственном языке Российской Федерации" и не использовать в своей речи "чрезмерные иностранные заимствования".
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лдпр, госдума рф, россия
ЛДПР, Госдума РФ, Россия
В ЛДПР предложили новое определение для релокантов

Депутат Госдумы от ЛДПР предложил называть релокантов перебежчиками

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг ЛДПР
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаг ЛДПР. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов предложил называть релокантов перебежчиками, чтобы заменить англицизмы "русскими словами".
"ЛДПР давно предлагает заменить все англицизмы русскими словами. Многие часто стали использовать слово "релокант". Так называют тех, кто переехал из России на новое место жительства и работы, но остаётся гражданином своей родной страны. Но в русском языке есть широкоупотребимое слово "перебежчик", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Каргинов призвал действовать по федеральному закону "О государственном языке Российской Федерации" и не использовать в своей речи "чрезмерные иностранные заимствования".
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной думы РФ. 10 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Володин жестко предупредил поддержавших Украину релокантов
10 октября, 14:57
 
ЛДПРГосдума РФРоссия
 
 
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