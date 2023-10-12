https://ria.ru/20231012/rebenok-1902163636.html
При падении обломков БПЛА на частный дом под Белгородом погиб ребенок
При падении обломков БПЛА на частный дом под Белгородом погиб ребенок - РИА Новости, 12.10.2023
При падении обломков БПЛА на частный дом под Белгородом погиб ребенок
Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате падения беспилотника на частные дома на окраине Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T06:31
2023-10-12T06:31
2023-10-12T08:31
белгород
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате падения беспилотника на частные дома на окраине Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Три человека погибли, один из них — маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации", — говорится в публикации.О том, что система ПВО сбила дрон самолетного типа на подлете к Белгороду, Гладков сообщил в районе полуночи. Изначально было известно о двух пострадавших, но затем спасатели извлекли из-под обломков тела погибших.Обломками фактически уничтожены два жилых дома, еще несколько получили повреждения.Губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией и предупредил о переносе некоторых мероприятий.Украинские войска регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников. Основной удар приходится на приграничные территории: Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также на Крым и Центральную Россию.
https://ria.ru/20231011/bespilotnik-1902053895.html
https://ria.ru/20230816/zaporozhe-1890367848.html
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белгород, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия
Белгород, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия
При падении обломков БПЛА на частный дом под Белгородом погиб ребенок
Губернатор Гладков: при падении БПЛА на жилой дом под Белгородом погиб ребенок