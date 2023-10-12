Рейтинг@Mail.ru
При падении обломков БПЛА на частный дом под Белгородом погиб ребенок - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 12.10.2023 (обновлено: 08:31 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/rebenok-1902163636.html
При падении обломков БПЛА на частный дом под Белгородом погиб ребенок
При падении обломков БПЛА на частный дом под Белгородом погиб ребенок - РИА Новости, 12.10.2023
При падении обломков БПЛА на частный дом под Белгородом погиб ребенок
Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате падения беспилотника на частные дома на окраине Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T06:31
2023-10-12T08:31
белгород
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902164358_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2c4be0c357cb9a9234bc76119ff1888f.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате падения беспилотника на частные дома на окраине Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Три человека погибли, один из них — маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации", — говорится в публикации.О том, что система ПВО сбила дрон самолетного типа на подлете к Белгороду, Гладков сообщил в районе полуночи. Изначально было известно о двух пострадавших, но затем спасатели извлекли из-под обломков тела погибших.Обломками фактически уничтожены два жилых дома, еще несколько получили повреждения.Губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией и предупредил о переносе некоторых мероприятий.Украинские войска регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников. Основной удар приходится на приграничные территории: Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также на Крым и Центральную Россию.
https://ria.ru/20231011/bespilotnik-1902053895.html
https://ria.ru/20230816/zaporozhe-1890367848.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902164358_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f5a0c9cfc6bcf5181664f5c9b77fc40a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия
Белгород, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия
При падении обломков БПЛА на частный дом под Белгородом погиб ребенок

Губернатор Гладков: при падении БПЛА на жилой дом под Белгородом погиб ребенок

© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаРазрушенный в результате падения БПЛА частный дом в Белгородской области
Разрушенный в результате падения БПЛА частный дом в Белгородской области
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Разрушенный в результате падения БПЛА частный дом в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате падения беспилотника на частные дома на окраине Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Три человека погибли, один из них — маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации", — говорится в публикации.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Над Брянской областью сбили беспилотник
Вчера, 16:09
О том, что система ПВО сбила дрон самолетного типа на подлете к Белгороду, Гладков сообщил в районе полуночи. Изначально было известно о двух пострадавших, но затем спасатели извлекли из-под обломков тела погибших.
Обломками фактически уничтожены два жилых дома, еще несколько получили повреждения.
Губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией и предупредил о переносе некоторых мероприятий.
Украинские войска регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников. Основной удар приходится на приграничные территории: Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также на Крым и Центральную Россию.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
16 августа, 12:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВячеслав ГладковБелгородская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала