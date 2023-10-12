https://ria.ru/20231012/ratifikatsiya-1902228271.html

Профильный комитет Госдумы подготовил проект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Профильный комитет Госдумы подготовил проект об отзыве ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 12.10.2023

Профильный комитет Госдумы подготовил проект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Профильный комитет Госдумы подготовил законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:54

2023-10-12T12:54

2023-10-12T14:19

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Профильный комитет Госдумы подготовил законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщила пресс-служба нижней палаты парламента."Госдума может рассмотреть законопроект в первом чтении уже на следующей неделе, 17 октября", — уточнили в пресс-службе.Разработать документ депутатам поручил спикер Вячеслав Володин. В начале пленарного заседания он отметил, что этот вопрос обсуждался на Совете Думы, все фракции поддержали предложение.О том, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали ДВЗЯИ, заявил Владимир Путин на заседании клуба "Валдай". Президент отметил, что решение здесь за Госдумой.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний подписали в 1996 году, Россия ратифицировала его в 2000-м. Некоторые страны, в том числе США и Китай, до сих пор этого не сделали. При этом государства, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.

https://ria.ru/20231011/ispytaniya-1902121305.html

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политика, госдума рф, сша, вячеслав володин, россия