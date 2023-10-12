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Профильный комитет Госдумы подготовил проект об отзыве ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 12.10.2023
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12:54 12.10.2023 (обновлено: 14:19 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/ratifikatsiya-1902228271.html
Профильный комитет Госдумы подготовил проект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Профильный комитет Госдумы подготовил проект об отзыве ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 12.10.2023
Профильный комитет Госдумы подготовил проект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Профильный комитет Госдумы подготовил законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:54
2023-10-12T14:19
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Профильный комитет Госдумы подготовил законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщила пресс-служба нижней палаты парламента."Госдума может рассмотреть законопроект в первом чтении уже на следующей неделе, 17 октября", — уточнили в пресс-службе.Разработать документ депутатам поручил спикер Вячеслав Володин. В начале пленарного заседания он отметил, что этот вопрос обсуждался на Совете Думы, все фракции поддержали предложение.О том, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали ДВЗЯИ, заявил Владимир Путин на заседании клуба "Валдай". Президент отметил, что решение здесь за Госдумой.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний подписали в 1996 году, Россия ратифицировала его в 2000-м. Некоторые страны, в том числе США и Китай, до сих пор этого не сделали. При этом государства, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.
https://ria.ru/20231011/ispytaniya-1902121305.html
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политика, госдума рф, сша, вячеслав володин, россия
Политика, Госдума РФ, США, Вячеслав Володин, Россия
Профильный комитет Госдумы подготовил проект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Профильный комитет ГД подготовил законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Профильный комитет Госдумы подготовил законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
"Госдума может рассмотреть законопроект в первом чтении уже на следующей неделе, 17 октября", — уточнили в пресс-службе.
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Разработать документ депутатам поручил спикер Вячеслав Володин. В начале пленарного заседания он отметил, что этот вопрос обсуждался на Совете Думы, все фракции поддержали предложение.
О том, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали ДВЗЯИ, заявил Владимир Путин на заседании клуба "Валдай". Президент отметил, что решение здесь за Госдумой.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний подписали в 1996 году, Россия ратифицировала его в 2000-м. Некоторые страны, в том числе США и Китай, до сих пор этого не сделали. При этом государства, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.
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