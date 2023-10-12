https://ria.ru/20231012/rasplata-1902159511.html

"Жесткие условия": в Польше рассказали, чем Украина расплатится за помощь

"Жесткие условия": в Польше рассказали, чем Украина расплатится за помощь - РИА Новости, 12.10.2023

"Жесткие условия": в Польше рассказали, чем Украина расплатится за помощь

Польша выставит Украине счет и поставит ряд условий за оказанную стране помощь, заявила в ходе предвыборных дебатов на Polsat кандидат в депутаты сейма Польши... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T04:40

2023-10-12T04:40

2023-10-12T11:59

в мире

польша

украина

кшиштоф босак

всемирная торговая организация (вто)

право и справедливость

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775023066_0:230:2692:1744_1920x0_80_0_0_faa5b3ae3d86cd7d3ef6748ce9b68080.jpg

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Польша выставит Украине счет и поставит ряд условий за оказанную стране помощь, заявила в ходе предвыборных дебатов на Polsat кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции "Конфедерация" Анна Брылка.Как указала политик, "благодарность не является валютой в международных отношениях". "Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны выставить счет за нашу помощь. "Конфедерация" выставила такой счет Украине и оценила эту помощь в сто миллиардов злотых, и "Конфедерация" поставит Украине четкие и жесткие условия", — заявила Брылка.По ее словам, это подразумевает снятие жалобы Киева на Варшаву в ВТО из-за запрета на импорт украинского зерна, прекращение "украинизации" двусторонней торговли, проведение эксгумации жертв Волынской резни и доступ Польши к процессу восстановления Украины после завершения конфликта.При этом она добавила, что нельзя допускать, чтобы помощь Киеву ставила под угрозу продовольственную безопасность Польши.Ранее руководитель фракции "Конфедерация" в сейме Кшиштоф Босак заявил в соцсети Х, что выставил счет Украине за всю помощь, которую страна оказывала Киеву. На прикрепленном к посту видео политик стоит рядом с посольством Украины в Варшаве с чеком, на котором указана сумма в размере 101 миллиард злотых (более двух триллионов рублей. — Прим. ред.).Парламентские выборы пройдут в Польше в это воскресенье, 15 октября. Как свидетельствуют данные социологического исследования United Surveys, за правящую партию Польши "Право и Справедливость" (PiS) готовы проголосовать 33,8 процента респондентов, а за оппозиционную "Гражданскую коалицию" (КО) — 28,1 процента. В сейм также войдут объединение "Левые" с результатом 10,2 процента, центристский "Третий путь" (9,4 процента) и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" с 8,4 процента голосов.

https://ria.ru/20231011/oshibka-1902016417.html

https://ria.ru/20231010/polsha-1901648412.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина, кшиштоф босак, всемирная торговая организация (вто), право и справедливость