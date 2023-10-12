https://ria.ru/20231012/raskhody-1902261683.html
У людей на Западе все больше вопросов о расходах на Украину, заявил Песков
У людей на Западе все больше вопросов о расходах на Украину, заявил Песков - РИА Новости, 12.10.2023
У людей на Западе все больше вопросов о расходах на Украину, заявил Песков
Достаточно наглая позиция украинцев все меньше нравится Западу и США, у налогоплательщиков этих стран возникают вопросы о расходовании выделяемых на Украину... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:36
2023-10-12T14:36
2023-10-12T14:36
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Достаточно наглая позиция украинцев все меньше нравится Западу и США, у налогоплательщиков этих стран возникают вопросы о расходовании выделяемых на Украину средств, и Владимиру Зеленскому придется на них отвечать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, очевидна "определенная усталость и от господина Зеленского лично, и от украинской проблематики в странах Западной Европы, в Соединенных Штатах". "Достаточно временами, можно сказать, наглая позиция украинцев все меньше нравится странам коллективного Запада, и это тоже очевидный факт. Кроме того, все больше вопросов возникает у налогоплательщиков этих стран: куда и каким образом расходуются те финансовые средства огромные, которые выделяются. Это все будет добавлять вопросов к Зеленскому лично, и ему придется на них отвечать", - заявил Песков журналистам.
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902174005.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, В мире, США, Западная Европа
У людей на Западе все больше вопросов о расходах на Украину, заявил Песков
Песков: у налогоплательщиков на Западе все больше вопросов о расходах на Украину