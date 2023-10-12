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Из Ливана выпустили три ракеты в сторону Израиля, пишут СМИ

Из Ливана выпустили три ракеты в сторону Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2023

Из Ливана выпустили три ракеты в сторону Израиля, пишут СМИ

С территории Ливана запустили ракеты по Израилю, передает телеканал Al-Mayadeen. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T18:20

2023-10-12T18:20

2023-10-12T19:04

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 12 окт — РИА Новости. С территории Ливана запустили ракеты по Израилю, передает телеканал Al-Mayadeen."Три ракеты выпущены из Ливана в сторону оккупированной Палестины (Израиля. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.С начала обострения израильско-палестинского конфликта ливанское движение "Хезболлах" и израильская армия обменялись единичными ударами по приграничным территориям, избегая, однако, масштабной эскалации. Тем не менее власти Израиля не исключают ухудшения ситуации на север и направили туда отряды резервистов.Как заявил накануне посол России в Ливане Александр Рудаков, инциденты на ливано-израильской границе не означают вступления "Хезболлы" в военное противостояние, стороны соблюдают привычные "правила игры". Глава Пентагона Ллойд Остин, со своей стороны, заявил, что США не видят никакой концентрации сил ливанского движения в границе.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны. По последним данным, погибли не менее 40 мирных израильтян, около 800 получили ранения. 2023-10-12T18:20 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году