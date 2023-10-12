https://ria.ru/20231012/rakety-1902244176.html
Военное крыло ХАМАС заявило, что выпустило 50 ракет по Сдероту
Военное крыло ХАМАС заявило, что выпустило 50 ракет по Сдероту - РИА Новости, 12.10.2023
Военное крыло ХАМАС заявило, что выпустило 50 ракет по Сдероту
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что днем в четверг выпустили 50 ракет по городу Сдерот на юге Израиля. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:53
2023-10-12T13:53
2023-10-12T14:03
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сдерот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901840866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b8aa5306cfeb6e196cd003f54d6c949.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что днем в четверг выпустили 50 ракет по городу Сдерот на юге Израиля."Сегодня днем бригады "Аль-Кассам" нанесли ракетный удар по Сдероту, выпустив 50 ракет", - говорится в заявлении бригад.Ранее портал Ynet сообщал, что мэр Сдерота Алон Давиди призвал военных провести эвакуацию жителей города.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html
израиль
сдерот
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901840866_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_c1de59759d5f68b9b4287fc6733804e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сдерот
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сдерот
Военное крыло ХАМАС заявило, что выпустило 50 ракет по Сдероту
Бригады "Аль-Кассам" заявили, что выпустили 50 ракет по Сдероту на юге Израиля
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что днем в четверг выпустили 50 ракет по городу Сдерот на юге Израиля.
«
"Сегодня днем бригады "Аль-Кассам" нанесли ракетный удар по Сдероту, выпустив 50 ракет", - говорится в заявлении бригад.
Израиль получил последнее предупреждение
Ранее портал Ynet сообщал, что мэр Сдерота Алон Давиди призвал военных провести эвакуацию жителей города.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Штаты предали Израиль. Другим союзникам приготовиться
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.