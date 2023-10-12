https://ria.ru/20231012/raketa-1902311307.html

ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Кировскому району Донецка

ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Кировскому району Донецка - РИА Новости, 12.10.2023

ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Кировскому району Донецка

Украинские войска в 15.25 выпустили американскую высокоскоростную высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM по Кировскому району Донецка,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:54

2023-10-12T16:54

2023-10-12T16:54

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска в 15.25 выпустили американскую высокоскоростную высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM по Кировскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.25 - город Донецк (Кировский район): выпущена противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, в 15.30 украинские войска открыли огонь по Зайцево, выпустив по поселку четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.

https://ria.ru/20230928/nastuplenie-1898997135.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия