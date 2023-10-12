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ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Кировскому району Донецка - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:54 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/raketa-1902311307.html
ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Кировскому району Донецка
ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Кировскому району Донецка - РИА Новости, 12.10.2023
ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Кировскому району Донецка
Украинские войска в 15.25 выпустили американскую высокоскоростную высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM по Кировскому району Донецка,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T16:54
2023-10-12T16:54
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска в 15.25 выпустили американскую высокоскоростную высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM по Кировскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.25 - город Донецк (Кировский район): выпущена противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, в 15.30 украинские войска открыли огонь по Зайцево, выпустив по поселку четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
https://ria.ru/20230928/nastuplenie-1898997135.html
кировский район
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Кировскому району Донецка

СЦКК в ДНР: ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Кировскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкАмериканская противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM в Донецке
Американская противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Американская противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска в 15.25 выпустили американскую высокоскоростную высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM по Кировскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.25 - город Донецк (Кировский район): выпущена противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, в 15.30 украинские войска открыли огонь по Зайцево, выпустив по поселку четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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