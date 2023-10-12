https://ria.ru/20231012/pvo-1902274415.html
Жапаров ратифицировал соглашение с Россией о создании единой системы ПВО
Жапаров ратифицировал соглашение с Россией о создании единой системы ПВО - РИА Новости, 12.10.2023
Жапаров ратифицировал соглашение с Россией о создании единой системы ПВО
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения о создании единой региональной системы ПВО с Россией, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:16
2023-10-12T15:16
2023-10-12T15:47
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БИШКЕК, 12 окт — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения о создании единой региональной системы ПВО с Россией, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства."Ратификация данного соглашения подтверждает приверженность Кыргызстана к укреплению стратегических отношений с Россией и способствует развитию дальнейшего взаимодействия в области обороны и безопасности между двумя странами", — добавил представитель пресс-службы.Подчеркивается, что создание региональной системы ПВО "позволит обеспечить более надежную защиту воздушного пространства обеих стран, это также повысит безопасность и защиту национальных интересов".Ратификация состоялась во время визита в Бишкек Владимира Путина, президенты приняли участие в мероприятиях, посвященных 20-летию авиабазы "Кант".Накануне документ в трех чтениях одобрил киргизский парламент.Согласно соглашению, Москва и Бишкек создают объединенную региональную систему ПВО, которая станет составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ.Бишкек на время действия договора предоставит участок площадью пять гектаров рядом с российской авиабазой в Канте.Стороны заключили это соглашение в Москве 16 августа 2022 года. Владимир Путин подписал закон о ратификации 29 мая 2023-го.
https://ria.ru/20231012/bishkek-1902213998.html
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россия, киргизия
Жапаров ратифицировал соглашение с Россией о создании единой системы ПВО
Жапаров ратифицировал соглашение с Россией о создании единой системы ПВО
БИШКЕК, 12 окт — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения о создании единой региональной системы ПВО с Россией, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
«
"Ратификация данного соглашения подтверждает приверженность Кыргызстана к укреплению стратегических отношений с Россией и способствует развитию дальнейшего взаимодействия в области обороны и безопасности между двумя странами", — добавил представитель пресс-службы.
Подчеркивается, что создание региональной системы ПВО "позволит обеспечить более надежную защиту воздушного пространства обеих стран, это также повысит безопасность и защиту национальных интересов".
Ратификация состоялась во время визита в Бишкек Владимира Путина
, президенты приняли участие в мероприятиях, посвященных 20-летию авиабазы "Кант".
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Накануне документ в трех чтениях одобрил киргизский парламент.
Согласно соглашению, Москва
и Бишкек создают объединенную региональную систему ПВО, которая станет составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ
.
Бишкек на время действия договора предоставит участок площадью пять гектаров рядом с российской авиабазой в Канте.
Стороны заключили это соглашение в Москве 16 августа 2022 года. Владимир Путин подписал закон о ратификации 29 мая 2023-го.
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