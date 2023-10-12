Рейтинг@Mail.ru
Жапаров ратифицировал соглашение с Россией о создании единой системы ПВО - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 12.10.2023 (обновлено: 15:47 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/pvo-1902274415.html
Жапаров ратифицировал соглашение с Россией о создании единой системы ПВО
Жапаров ратифицировал соглашение с Россией о создании единой системы ПВО - РИА Новости, 12.10.2023
Жапаров ратифицировал соглашение с Россией о создании единой системы ПВО
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения о создании единой региональной системы ПВО с Россией, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:16
2023-10-12T15:47
россия
киргизия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902226352_0:269:3162:2048_1920x0_80_0_0_3787bac245ace3464ecfa4674c01b121.jpg
БИШКЕК, 12 окт — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения о создании единой региональной системы ПВО с Россией, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства."Ратификация данного соглашения подтверждает приверженность Кыргызстана к укреплению стратегических отношений с Россией и способствует развитию дальнейшего взаимодействия в области обороны и безопасности между двумя странами", — добавил представитель пресс-службы.Подчеркивается, что создание региональной системы ПВО "позволит обеспечить более надежную защиту воздушного пространства обеих стран, это также повысит безопасность и защиту национальных интересов".Ратификация состоялась во время визита в Бишкек Владимира Путина, президенты приняли участие в мероприятиях, посвященных 20-летию авиабазы "Кант".Накануне документ в трех чтениях одобрил киргизский парламент.Согласно соглашению, Москва и Бишкек создают объединенную региональную систему ПВО, которая станет составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ.Бишкек на время действия договора предоставит участок площадью пять гектаров рядом с российской авиабазой в Канте.Стороны заключили это соглашение в Москве 16 августа 2022 года. Владимир Путин подписал закон о ратификации 29 мая 2023-го.
https://ria.ru/20231012/bishkek-1902213998.html
https://ria.ru/20230412/pvo-1864739257.html
россия
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902226352_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_affa70402807f89d2f27c454a0ceaeaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киргизия
Россия, Киргизия
Жапаров ратифицировал соглашение с Россией о создании единой системы ПВО

Жапаров ратифицировал соглашение с Россией о создании единой системы ПВО

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в Бишкеке
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 12 окт — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения о создании единой региональной системы ПВО с Россией, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
«
"Ратификация данного соглашения подтверждает приверженность Кыргызстана к укреплению стратегических отношений с Россией и способствует развитию дальнейшего взаимодействия в области обороны и безопасности между двумя странами", — добавил представитель пресс-службы.
Подчеркивается, что создание региональной системы ПВО "позволит обеспечить более надежную защиту воздушного пространства обеих стран, это также повысит безопасность и защиту национальных интересов".
Ратификация состоялась во время визита в Бишкек Владимира Путина, президенты приняли участие в мероприятиях, посвященных 20-летию авиабазы "Кант".
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Путин поприветствовал военных в Бишкеке на киргизском языке
11:56
Накануне документ в трех чтениях одобрил киргизский парламент.
Согласно соглашению, Москва и Бишкек создают объединенную региональную систему ПВО, которая станет составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ.
Бишкек на время действия договора предоставит участок площадью пять гектаров рядом с российской авиабазой в Канте.
Стороны заключили это соглашение в Москве 16 августа 2022 года. Владимир Путин подписал закон о ратификации 29 мая 2023-го.
Зенитный ракетный комплекс Печора-2М - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
В СНГ сообщили об адаптации ПВО к задачам воздушно-космической обороны
12 апреля, 12:16
 
РоссияКиргизия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала