https://ria.ru/20231012/pvo-1902274415.html

Жапаров ратифицировал соглашение с Россией о создании единой системы ПВО

Жапаров ратифицировал соглашение с Россией о создании единой системы ПВО - РИА Новости, 12.10.2023

Жапаров ратифицировал соглашение с Россией о создании единой системы ПВО

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения о создании единой региональной системы ПВО с Россией, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:16

2023-10-12T15:16

2023-10-12T15:47

россия

киргизия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902226352_0:269:3162:2048_1920x0_80_0_0_3787bac245ace3464ecfa4674c01b121.jpg

БИШКЕК, 12 окт — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения о создании единой региональной системы ПВО с Россией, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства."Ратификация данного соглашения подтверждает приверженность Кыргызстана к укреплению стратегических отношений с Россией и способствует развитию дальнейшего взаимодействия в области обороны и безопасности между двумя странами", — добавил представитель пресс-службы.Подчеркивается, что создание региональной системы ПВО "позволит обеспечить более надежную защиту воздушного пространства обеих стран, это также повысит безопасность и защиту национальных интересов".Ратификация состоялась во время визита в Бишкек Владимира Путина, президенты приняли участие в мероприятиях, посвященных 20-летию авиабазы "Кант".Накануне документ в трех чтениях одобрил киргизский парламент.Согласно соглашению, Москва и Бишкек создают объединенную региональную систему ПВО, которая станет составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ.Бишкек на время действия договора предоставит участок площадью пять гектаров рядом с российской авиабазой в Канте.Стороны заключили это соглашение в Москве 16 августа 2022 года. Владимир Путин подписал закон о ратификации 29 мая 2023-го.

https://ria.ru/20231012/bishkek-1902213998.html

https://ria.ru/20230412/pvo-1864739257.html

россия

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киргизия