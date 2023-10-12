https://ria.ru/20231012/pvo-1902246758.html
Песков назвал большим достижением соглашение по ПВО России и Киргизии
Песков назвал большим достижением соглашение по ПВО России и Киргизии - РИА Новости, 12.10.2023
Песков назвал большим достижением соглашение по ПВО России и Киргизии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал большим достижением российско-киргизское соглашение о создании объединенной системы противовоздушной... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:58
2023-10-12T13:58
2023-10-12T13:58
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БИШКЕК, 12 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал большим достижением российско-киргизское соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны.Ранее депутаты парламента Киргизии ратифицировали соглашение с РФ о создании объединенной системы ПВО."Там совместная система ПВО. Речь идет о совместной системе. Это большое достижение для России и Кыргызстана", - сказал Песков журналистам."Конечно, такие совместные элементы очень важны", - отметил он.
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россия, киргизия, дмитрий песков, пво
Россия, Киргизия, Дмитрий Песков, ПВО
Песков назвал большим достижением соглашение по ПВО России и Киргизии
Песков: соглашение по ПВО между РФ и Киргизией является большим достижением