https://ria.ru/20231012/pvo-1902246758.html

Песков назвал большим достижением соглашение по ПВО России и Киргизии

Песков назвал большим достижением соглашение по ПВО России и Киргизии - РИА Новости, 12.10.2023

Песков назвал большим достижением соглашение по ПВО России и Киргизии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал большим достижением российско-киргизское соглашение о создании объединенной системы противовоздушной... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:58

2023-10-12T13:58

2023-10-12T13:58

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киргизия

дмитрий песков

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БИШКЕК, 12 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал большим достижением российско-киргизское соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны.Ранее депутаты парламента Киргизии ратифицировали соглашение с РФ о создании объединенной системы ПВО."Там совместная система ПВО. Речь идет о совместной системе. Это большое достижение для России и Кыргызстана", - сказал Песков журналистам."Конечно, такие совместные элементы очень важны", - отметил он.

https://ria.ru/20231012/pvo-1902244709.html

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россия, киргизия, дмитрий песков, пво