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"Это безумие". В США обратились к Байдену после выступления Путина - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:13 12.10.2023 (обновлено: 17:44 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/putin-1902320710.html
"Это безумие". В США обратились к Байдену после выступления Путина
"Это безумие". В США обратились к Байдену после выступления Путина - РИА Новости, 12.10.2023
"Это безумие". В США обратились к Байдену после выступления Путина
Президенту США Джо Байдену следует признать, что ему придется иметь дело с российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине, заявил РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:13
2023-10-12T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
джо байден
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену следует признать, что ему придется иметь дело с российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Нам повезло, что мы имеем дело с умным и сдержанным человеком. (Путиным. — Прим. ред.) &lt;…&gt; Когда придет время, по крайней мере в отношении Украины, придется решать это с ним. Это ключевой момент", — отметил он, комментируя выступление президента России на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".По мнению эксперта, Путин дал ясно понять, что Москва не будет подчиняться западному диктату. При этом Макговерн добавил, что сейчас, вопреки заявлениям американских политиков, можно говорить о победе России на украинском театре военных действий.Спикер заметил, что у западных союзников уже сейчас не хватает артиллерийских и танковых снарядов для ВСУ. Он также назвал текущую политику Вашингтона в отношении Украины "безумием".В прошлый четверг Путин выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Он рассуждал о вызовах, возникших перед страной, сложной международной обстановке и неизбежных изменениях в мире.
https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902290585.html
https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902272757.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), международный дискуссионный клуб "валдай", вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Джо Байден, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Международный дискуссионный клуб "Валдай", Вооруженные силы Украины
"Это безумие". В США обратились к Байдену после выступления Путина

Экс-агент ЦРУ Макговерн: США придется решать вопрос Украины с Путиным

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену следует признать, что ему придется иметь дело с российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"Нам повезло, что мы имеем дело с умным и сдержанным человеком. (Путиным. — Прим. ред.) <…> Когда придет время, по крайней мере в отношении Украины, придется решать это с ним. Это ключевой момент", — отметил он, комментируя выступление президента России на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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По мнению эксперта, Путин дал ясно понять, что Москва не будет подчиняться западному диктату. При этом Макговерн добавил, что сейчас, вопреки заявлениям американских политиков, можно говорить о победе России на украинском театре военных действий.
Спикер заметил, что у западных союзников уже сейчас не хватает артиллерийских и танковых снарядов для ВСУ. Он также назвал текущую политику Вашингтона в отношении Украины "безумием".
В прошлый четверг Путин выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Он рассуждал о вызовах, возникших перед страной, сложной международной обстановке и неизбежных изменениях в мире.
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15:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДжо БайденЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Международный дискуссионный клуб "Валдай"Вооруженные силы Украины
 
 
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