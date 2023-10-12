Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил с 20-летием создания российской военной базы "Кант" - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/putin-1902261813.html
Путин поздравил с 20-летием создания российской военной базы "Кант"
Путин поздравил с 20-летием создания российской военной базы "Кант" - РИА Новости, 12.10.2023
Путин поздравил с 20-летием создания российской военной базы "Кант"
Президент России Владимир Путин поздравил с 20-летием создания российской военной базы "Кант" в Киргизии. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:36
2023-10-12T14:36
киргизия
россия
владимир путин
садыр жапаров
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894367754_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_c92e2bbe3e5be191d764bc2c57e342db.jpg
БИШКЕК, 12 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 20-летием создания российской военной базы "Кант" в Киргизии. Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров приняли участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиационной базы "Кант" в Киргизии. "Уважаемые товарищи, поздравляю вас с 20-летием создания на территории Кыргызстана российской объединенной военной базы. Удачи", - сказал Путин в ходе торжественного мероприятия.
https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html
киргизия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894367754_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_98e013f60a41d6a85dec58e2b41a0b39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, политика
Киргизия, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Политика
Путин поздравил с 20-летием создания российской военной базы "Кант"

Путин поздравил с 20-летием создания российской военной базы "Кант" в Киргизии

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 12 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 20-летием создания российской военной базы "Кант" в Киргизии.
Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров приняли участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиационной базы "Кант" в Киргизии.
"Уважаемые товарищи, поздравляю вас с 20-летием создания на территории Кыргызстана российской объединенной военной базы. Удачи", - сказал Путин в ходе торжественного мероприятия.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Путин поставил диагноз западной гегемонии
5 октября, 22:24
 
КиргизияРоссияВладимир ПутинСадыр ЖапаровПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала