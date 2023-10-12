https://ria.ru/20231012/putin-1902261813.html
Путин поздравил с 20-летием создания российской военной базы "Кант"
Путин поздравил с 20-летием создания российской военной базы "Кант" - РИА Новости, 12.10.2023
Путин поздравил с 20-летием создания российской военной базы "Кант"
Президент России Владимир Путин поздравил с 20-летием создания российской военной базы "Кант" в Киргизии. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:36
2023-10-12T14:36
2023-10-12T14:36
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БИШКЕК, 12 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 20-летием создания российской военной базы "Кант" в Киргизии. Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров приняли участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиационной базы "Кант" в Киргизии. "Уважаемые товарищи, поздравляю вас с 20-летием создания на территории Кыргызстана российской объединенной военной базы. Удачи", - сказал Путин в ходе торжественного мероприятия.
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киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, политика
Киргизия, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Политика
Путин поздравил с 20-летием создания российской военной базы "Кант"
Путин поздравил с 20-летием создания российской военной базы "Кант" в Киргизии
БИШКЕК, 12 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 20-летием создания российской военной базы "Кант" в Киргизии.
Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров приняли участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиационной базы "Кант" в Киргизии.
"Уважаемые товарищи, поздравляю вас с 20-летием создания на территории Кыргызстана российской объединенной военной базы. Удачи", - сказал Путин в ходе торжественного мероприятия.
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