https://ria.ru/20231012/putin-1902261813.html

Путин поздравил с 20-летием создания российской военной базы "Кант"

Путин поздравил с 20-летием создания российской военной базы "Кант" - РИА Новости, 12.10.2023

Путин поздравил с 20-летием создания российской военной базы "Кант"

Президент России Владимир Путин поздравил с 20-летием создания российской военной базы "Кант" в Киргизии. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:36

2023-10-12T14:36

2023-10-12T14:36

киргизия

россия

владимир путин

садыр жапаров

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894367754_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_c92e2bbe3e5be191d764bc2c57e342db.jpg

БИШКЕК, 12 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 20-летием создания российской военной базы "Кант" в Киргизии. Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров приняли участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиационной базы "Кант" в Киргизии. "Уважаемые товарищи, поздравляю вас с 20-летием создания на территории Кыргызстана российской объединенной военной базы. Удачи", - сказал Путин в ходе торжественного мероприятия.

https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html

киргизия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, политика