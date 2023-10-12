https://ria.ru/20231012/putin-1902229529.html
Набиуллина прокомментировала указ Путина о продаже валютной выручки
Набиуллина прокомментировала указ Путина о продаже валютной выручки - РИА Новости, 12.10.2023
Набиуллина прокомментировала указ Путина о продаже валютной выручки
Противоречий между позицией Банка России, который долгое время выступал против возврата обязательной продажи валютной выручки, и указом президента об этом нет - РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:00
2023-10-12T13:00
2023-10-12T13:13
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
эльвира набиуллина
госдума рф
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Противоречий между позицией Банка России, который долгое время выступал против возврата обязательной продажи валютной выручки, и указом президента об этом нет - ограничение носит временный и адресный характер, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке."Нет противоречий между моей позицией и позицией президента в этом вопросе", - ответила Набиуллина на вопрос депутатов о том, как соотносится позиция ЦБ, который долгое время выступал против возврата обязательства по продаже валютной выручки, и вчерашним указом президента.Глава ЦБ добавила, что вводимые ограничения носят временный характер, а в течение действия регулирования будет проводиться мониторинг эффективности меры.Набиуллина подчеркнула, что в январе-августе крупнейшие экспортеры продавали 87% своей валютной выручки, при этом значительная часть экспортных контрактов - 40% - уже в рублях.При этом фундаментальным для курса рубля остается динамика текущего счета, добавила глава ЦБ.Регулятор ранее в четверг заявил, что возврат в России продажи валютной выручки улучшит ситуацию с ликвидностью на рынке и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на нем, при этом адресный характер ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов.
https://ria.ru/20231010/inflyatsiya-1901846428.html
https://ria.ru/20231010/banknoty-1901718931.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, эльвира набиуллина, госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Набиуллина прокомментировала указ Путина о продаже валютной выручки
Набиуллина: между позицией ЦБ и указом президента отсутствуют противоречия
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Противоречий между позицией Банка России, который долгое время выступал против возврата обязательной продажи валютной выручки, и указом президента об этом нет - ограничение носит временный и адресный характер, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
Президент России
Владимир Путин накануне подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг
планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.
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"Нет противоречий между моей позицией и позицией президента в этом вопросе", - ответила Набиуллина на вопрос депутатов о том, как соотносится позиция ЦБ, который долгое время выступал против возврата обязательства по продаже валютной выручки, и вчерашним указом президента.
Глава ЦБ добавила, что вводимые ограничения носят временный характер, а в течение действия регулирования будет проводиться мониторинг эффективности меры.
Набиуллина подчеркнула, что в январе-августе крупнейшие экспортеры продавали 87% своей валютной выручки, при этом значительная часть экспортных контрактов - 40% - уже в рублях.
При этом фундаментальным для курса рубля остается динамика текущего счета, добавила глава ЦБ.
Регулятор ранее в четверг заявил, что возврат в России продажи валютной выручки улучшит ситуацию с ликвидностью на рынке и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на нем, при этом адресный характер ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов.
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