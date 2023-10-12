https://ria.ru/20231012/putin-1902229529.html

Набиуллина прокомментировала указ Путина о продаже валютной выручки

Набиуллина прокомментировала указ Путина о продаже валютной выручки - РИА Новости, 12.10.2023

Набиуллина прокомментировала указ Путина о продаже валютной выручки

Противоречий между позицией Банка России, который долгое время выступал против возврата обязательной продажи валютной выручки, и указом президента об этом нет - РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:00

2023-10-12T13:00

2023-10-12T13:13

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

эльвира набиуллина

госдума рф

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Противоречий между позицией Банка России, который долгое время выступал против возврата обязательной продажи валютной выручки, и указом президента об этом нет - ограничение носит временный и адресный характер, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке."Нет противоречий между моей позицией и позицией президента в этом вопросе", - ответила Набиуллина на вопрос депутатов о том, как соотносится позиция ЦБ, который долгое время выступал против возврата обязательства по продаже валютной выручки, и вчерашним указом президента.Глава ЦБ добавила, что вводимые ограничения носят временный характер, а в течение действия регулирования будет проводиться мониторинг эффективности меры.Набиуллина подчеркнула, что в январе-августе крупнейшие экспортеры продавали 87% своей валютной выручки, при этом значительная часть экспортных контрактов - 40% - уже в рублях.При этом фундаментальным для курса рубля остается динамика текущего счета, добавила глава ЦБ.Регулятор ранее в четверг заявил, что возврат в России продажи валютной выручки улучшит ситуацию с ликвидностью на рынке и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на нем, при этом адресный характер ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов.

https://ria.ru/20231010/inflyatsiya-1901846428.html

https://ria.ru/20231010/banknoty-1901718931.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, эльвира набиуллина, госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)