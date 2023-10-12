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Более 350 ямальских школьников отправились в путешествие по городам России - РИА Новости, 12.10.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
13:43 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/puteshestvie-1902241938.html
Более 350 ямальских школьников отправились в путешествие по городам России
Более 350 ямальских школьников отправились в путешествие по городам России - РИА Новости, 12.10.2023
Более 350 ямальских школьников отправились в путешествие по городам России
Более 350 ямальских детей по итогам регионального сетевого проекта "ЮнАрктика" побывают в путешествии по городам России, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:43
2023-10-12T13:43
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
патриоты россии
россия
калининград
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САЛЕХАРД, 12 окт — РИА Новости. Более 350 ямальских детей по итогам регионального сетевого проекта "ЮнАрктика" побывают в путешествии по городам России, сообщает пресс-служба правительства региона. "По итогам регионального сетевого проекта "ЮнАрктика" 13 команд восьмых классов со всего Ямала поехали в культурно-познавательные поездки в Москву, Санкт-Петербург, Тулу, Казань и Калининград. Всего в октябре в поездке побывает 351 школьник из Ноябрьска, Губкинского, Салехарда, Нового Уренгоя, Лабытнанги, Шурышкарского, Тазовского, Пуровского и Приуральского районов", — говорится в сообщении. Одними из первых в путешествие по Калининграду отправились ученики Салемальской школы-интерната из Ямальского района. Для них экскурсионная программа рассчитана на пять дней. Ребята посетят исторические места и достопримечательности: остров Кнайпхоф, музеи янтаря и Мирового океана. Побывают в соседнем Балтийске — городе, где расположена база военно-морского флота. "Ямальцам покажут галереи, музеи, памятники архитектуры и зодчества. В поездке школьников сопровождают классные руководители, которые помогали и поддерживали ребят во время конкурсных испытаний. На протяжении всего тура с ними будут работать экскурсоводы", — приводятся в сообщении слова куратора проекта "ЮнАрктика" Анны Атласюк. Для участия в проекте юные северяне прошли отбор на муниципальном и региональном уровнях. Это конкурс визиток "Классная жизнь", интеллектуальная квиз-игра "Ямал-Урал-Россия", инсценировка патриотической песни "Патриоты России", создание лучшего макета мемориала славы городов-героев СССР и городов воинской славы, событий и сражений времен Великой Отечественной войны и зимний фестиваль "Готов к труду и обороне". В зачет команд шли результаты участия в дополнительных мероприятиях: интеллектуально-экологической онлайн-игре "Сохрани планету", ежегодной акции "Окна Победы". Региональный сетевой проект "ЮнАрктика" прошел в седьмой раз. Всего в конкурсе участвовало 4683 восьмиклассника, уточняет пресс-служба.
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ямал, патриоты россии, россия, калининград
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Патриоты России, Россия, Калининград

Более 350 ямальских школьников отправились в путешествие по городам России

CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (cropped) / Более 350 ямальских школьников отправились в путешествие по городам России
Более 350 ямальских школьников отправились в путешествие по городам России - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (cropped) /
Более 350 ямальских школьников отправились в путешествие по городам России
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САЛЕХАРД, 12 окт — РИА Новости. Более 350 ямальских детей по итогам регионального сетевого проекта "ЮнАрктика" побывают в путешествии по городам России, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По итогам регионального сетевого проекта "ЮнАрктика" 13 команд восьмых классов со всего Ямала поехали в культурно-познавательные поездки в Москву, Санкт-Петербург, Тулу, Казань и Калининград. Всего в октябре в поездке побывает 351 школьник из Ноябрьска, Губкинского, Салехарда, Нового Уренгоя, Лабытнанги, Шурышкарского, Тазовского, Пуровского и Приуральского районов", — говорится в сообщении.
Одними из первых в путешествие по Калининграду отправились ученики Салемальской школы-интерната из Ямальского района. Для них экскурсионная программа рассчитана на пять дней. Ребята посетят исторические места и достопримечательности: остров Кнайпхоф, музеи янтаря и Мирового океана. Побывают в соседнем Балтийске — городе, где расположена база военно-морского флота.
"Ямальцам покажут галереи, музеи, памятники архитектуры и зодчества. В поездке школьников сопровождают классные руководители, которые помогали и поддерживали ребят во время конкурсных испытаний. На протяжении всего тура с ними будут работать экскурсоводы", — приводятся в сообщении слова куратора проекта "ЮнАрктика" Анны Атласюк.
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Для участия в проекте юные северяне прошли отбор на муниципальном и региональном уровнях. Это конкурс визиток "Классная жизнь", интеллектуальная квиз-игра "Ямал-Урал-Россия", инсценировка патриотической песни "Патриоты России", создание лучшего макета мемориала славы городов-героев СССР и городов воинской славы, событий и сражений времен Великой Отечественной войны и зимний фестиваль "Готов к труду и обороне". В зачет команд шли результаты участия в дополнительных мероприятиях: интеллектуально-экологической онлайн-игре "Сохрани планету", ежегодной акции "Окна Победы".
Региональный сетевой проект "ЮнАрктика" прошел в седьмой раз. Всего в конкурсе участвовало 4683 восьмиклассника, уточняет пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалПатриоты РоссииРоссияКалининград
 
 
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