https://ria.ru/20231012/puteshestvie-1902241938.html

Более 350 ямальских школьников отправились в путешествие по городам России

Более 350 ямальских школьников отправились в путешествие по городам России - РИА Новости, 12.10.2023

Более 350 ямальских школьников отправились в путешествие по городам России

Более 350 ямальских детей по итогам регионального сетевого проекта "ЮнАрктика" побывают в путешествии по городам России, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:43

2023-10-12T13:43

2023-10-12T13:43

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

патриоты россии

россия

калининград

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САЛЕХАРД, 12 окт — РИА Новости. Более 350 ямальских детей по итогам регионального сетевого проекта "ЮнАрктика" побывают в путешествии по городам России, сообщает пресс-служба правительства региона. "По итогам регионального сетевого проекта "ЮнАрктика" 13 команд восьмых классов со всего Ямала поехали в культурно-познавательные поездки в Москву, Санкт-Петербург, Тулу, Казань и Калининград. Всего в октябре в поездке побывает 351 школьник из Ноябрьска, Губкинского, Салехарда, Нового Уренгоя, Лабытнанги, Шурышкарского, Тазовского, Пуровского и Приуральского районов", — говорится в сообщении. Одними из первых в путешествие по Калининграду отправились ученики Салемальской школы-интерната из Ямальского района. Для них экскурсионная программа рассчитана на пять дней. Ребята посетят исторические места и достопримечательности: остров Кнайпхоф, музеи янтаря и Мирового океана. Побывают в соседнем Балтийске — городе, где расположена база военно-морского флота. "Ямальцам покажут галереи, музеи, памятники архитектуры и зодчества. В поездке школьников сопровождают классные руководители, которые помогали и поддерживали ребят во время конкурсных испытаний. На протяжении всего тура с ними будут работать экскурсоводы", — приводятся в сообщении слова куратора проекта "ЮнАрктика" Анны Атласюк. Для участия в проекте юные северяне прошли отбор на муниципальном и региональном уровнях. Это конкурс визиток "Классная жизнь", интеллектуальная квиз-игра "Ямал-Урал-Россия", инсценировка патриотической песни "Патриоты России", создание лучшего макета мемориала славы городов-героев СССР и городов воинской славы, событий и сражений времен Великой Отечественной войны и зимний фестиваль "Готов к труду и обороне". В зачет команд шли результаты участия в дополнительных мероприятиях: интеллектуально-экологической онлайн-игре "Сохрани планету", ежегодной акции "Окна Победы". Региональный сетевой проект "ЮнАрктика" прошел в седьмой раз. Всего в конкурсе участвовало 4683 восьмиклассника, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20230905/yanao-1894394887.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ямал, патриоты россии, россия, калининград