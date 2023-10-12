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Армия обороны Израиля заявила об ошибочном пуске ракеты Patriot - РИА Новости, 12.10.2023
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17:00 12.10.2023 (обновлено: 17:58 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/pusk-1902314146.html
Армия обороны Израиля заявила об ошибочном пуске ракеты Patriot
Армия обороны Израиля заявила об ошибочном пуске ракеты Patriot - РИА Новости, 12.10.2023
Армия обороны Израиля заявила об ошибочном пуске ракеты Patriot
Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале в четверг об ошибочном пуске ракеты зенитно-ракетного комплекса Patriot на севере страны. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:00
2023-10-12T17:58
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале в четверг об ошибочном пуске ракеты зенитно-ракетного комплекса Patriot на севере страны."Ракета-перехватчик была запущена после идентификации объекта в небе. Согласно предварительному расследованию, объект не был воздушным судном врага, запуск был ошибочным", - сообщила армия в пресс-релизе.Телеканал i24 опубликовал видео запуска ракеты, как она утверждает, ЗРК Patriot. "Ракету запустили без предупреждения", - сообщил канал.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
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РИА Новости
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Пуск ракеты Patriot из-за ложной тревоги на севере Израиля
Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале в четверг об ошибочном пуске ракеты зенитно-ракетного комплекса Patriot на севере страны.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Армия обороны Израиля заявила об ошибочном пуске ракеты Patriot

ЦАХАЛ заявил об ошибочном пуске ракеты ЗРК Patriot на севере страны

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале в четверг об ошибочном пуске ракеты зенитно-ракетного комплекса Patriot на севере страны.
"Ракета-перехватчик была запущена после идентификации объекта в небе. Согласно предварительному расследованию, объект не был воздушным судном врага, запуск был ошибочным", - сообщила армия в пресс-релизе.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
10 октября, 08:00
Телеканал i24 опубликовал видео запуска ракеты, как она утверждает, ЗРК Patriot. "Ракету запустили без предупреждения", - сообщил канал.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Атака на Израиль: война меняет ориентацию
8 октября, 16:15
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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