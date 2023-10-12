https://ria.ru/20231012/pusk-1902314146.html

Армия обороны Израиля заявила об ошибочном пуске ракеты Patriot

Армия обороны Израиля заявила об ошибочном пуске ракеты Patriot - РИА Новости, 12.10.2023

Армия обороны Израиля заявила об ошибочном пуске ракеты Patriot

Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале в четверг об ошибочном пуске ракеты зенитно-ракетного комплекса Patriot на севере страны. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:00

2023-10-12T17:00

2023-10-12T17:58

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале в четверг об ошибочном пуске ракеты зенитно-ракетного комплекса Patriot на севере страны."Ракета-перехватчик была запущена после идентификации объекта в небе. Согласно предварительному расследованию, объект не был воздушным судном врага, запуск был ошибочным", - сообщила армия в пресс-релизе.Телеканал i24 опубликовал видео запуска ракеты, как она утверждает, ЗРК Patriot. "Ракету запустили без предупреждения", - сообщил канал.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

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Пуск ракеты Patriot из-за ложной тревоги на севере Израиля Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале в четверг об ошибочном пуске ракеты зенитно-ракетного комплекса Patriot на севере страны. 2023-10-12T17:00 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)