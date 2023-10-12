Армия обороны Израиля заявила об ошибочном пуске ракеты Patriot
ЦАХАЛ заявил об ошибочном пуске ракеты ЗРК Patriot на севере страны
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале в четверг об ошибочном пуске ракеты зенитно-ракетного комплекса Patriot на севере страны.
"Ракета-перехватчик была запущена после идентификации объекта в небе. Согласно предварительному расследованию, объект не был воздушным судном врага, запуск был ошибочным", - сообщила армия в пресс-релизе.
Телеканал i24 опубликовал видео запуска ракеты, как она утверждает, ЗРК Patriot. "Ракету запустили без предупреждения", - сообщил канал.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.