https://ria.ru/20231012/pushkov-1902162262.html

"Тенденция устойчивая": Пушков предрек новое фиаско Шольцу

"Тенденция устойчивая": Пушков предрек новое фиаско Шольцу - РИА Новости, 12.10.2023

"Тенденция устойчивая": Пушков предрек новое фиаско Шольцу

Падающие рейтинги правящей в ФРГ коалиции и взлет правой "Альтернативы для Германии" с высокой степенью вероятности означают поражение для канцлера Олафа Шольца РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T06:01

2023-10-12T06:01

2023-10-12T10:24

в мире

германия

бавария

гессен

алексей пушков

олаф шольц

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Падающие рейтинги правящей в ФРГ коалиции и взлет правой "Альтернативы для Германии" с высокой степенью вероятности означают поражение для канцлера Олафа Шольца и его союзников на выборах 2025 года, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.Согласно свежим результатам исследования INSA, самой популярной политической силой в Германии остается оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за который проголосовали бы 27 процентов избирателей. На втором месте — АдГ, обновившая свой рекорд: в ее поддержку выступили 22,5 процента опрошенных. За партию социал-демократов (СДПГ) Шольца проголосовали бы 17 процентов (минус 8,7 процента с 2021 года), за "Зеленых" — 13,5 процента, а за Свободную демократическую партию (СвДП) — шесть процентов, эти три партии составляют правящую "светофорную" коалицию.Как отметил Пушков в своем Telegram-канале, по основным вопросам внешней политики между блоком ХДС/ХСС и нынешней коалицией нет заметных разногласий, однако падающие рейтинги правящих партий и особенно взлет АдГ, указывают на растущее недовольство немецких избирателей Шольцем и его политикой."Тенденция устойчивая. Она означает, что нынешняя правящая коалиция с высокой степенью вероятности потерпит поражение на выборах 2025 года", — констатировал сенатор.В минувшее воскресенье в Гессене и Баварии прошли выборы в местные ландтаги. В Гессене АдГ, по предварительным данным, заняла второе место с 18,4 процента, уступив лишь ХДС, при этом СДПГ Шольца потерпела историческое поражение, став лишь третьей с 15,1 процента. В Баварии победил ХСС с 37 процентами, АдГ получила третье место, набрав 14,6 процента, а СДПГ оказалась лишь пятой с 8,4 процента.

https://ria.ru/20231010/sholts-1901645146.html

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в мире, германия, бавария, гессен, алексей пушков, олаф шольц