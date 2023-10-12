"Тенденция устойчивая": Пушков предрек новое фиаско Шольцу
Пушков предрек поражение коалиции во главе с Шольцем на будущих выборах в ФРГ
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Падающие рейтинги правящей в ФРГ коалиции и взлет правой "Альтернативы для Германии" с высокой степенью вероятности означают поражение для канцлера Олафа Шольца и его союзников на выборах 2025 года, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.
Согласно свежим результатам исследования INSA, самой популярной политической силой в Германии остается оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за который проголосовали бы 27 процентов избирателей. На втором месте — АдГ, обновившая свой рекорд: в ее поддержку выступили 22,5 процента опрошенных. За партию социал-демократов (СДПГ) Шольца проголосовали бы 17 процентов (минус 8,7 процента с 2021 года), за "Зеленых" — 13,5 процента, а за Свободную демократическую партию (СвДП) — шесть процентов, эти три партии составляют правящую "светофорную" коалицию.
Как отметил Пушков в своем Telegram-канале, по основным вопросам внешней политики между блоком ХДС/ХСС и нынешней коалицией нет заметных разногласий, однако падающие рейтинги правящих партий и особенно взлет АдГ, указывают на растущее недовольство немецких избирателей Шольцем и его политикой.
"Тенденция устойчивая. Она означает, что нынешняя правящая коалиция с высокой степенью вероятности потерпит поражение на выборах 2025 года", — констатировал сенатор.
В минувшее воскресенье в Гессене и Баварии прошли выборы в местные ландтаги. В Гессене АдГ, по предварительным данным, заняла второе место с 18,4 процента, уступив лишь ХДС, при этом СДПГ Шольца потерпела историческое поражение, став лишь третьей с 15,1 процента. В Баварии победил ХСС с 37 процентами, АдГ получила третье место, набрав 14,6 процента, а СДПГ оказалась лишь пятой с 8,4 процента.