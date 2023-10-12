https://ria.ru/20231012/programmy-1902173149.html

Фонд развития Югры запустил новые программы льготных займов

Фонд развития Югры запустил новые программы льготных займов - РИА Новости, 12.10.2023

Фонд развития Югры запустил новые программы льготных займов

Фонд развития Югры запустил две новые программы льготных займов от 5 миллионов рублей для предпринимателей, в том числе реализующих в регионе инвестпроекты в... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T08:44

2023-10-12T08:44

2023-10-12T08:44

ханты-мансийский автономный округ

роман колупаев

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Фонд развития Югры запустил две новые программы льготных займов от 5 миллионов рублей для предпринимателей, в том числе реализующих в регионе инвестпроекты в сфере органического производства, сообщает пресс-служба Фонда. "Сегодня важно комплексно подходить к мерам региональной поддержки. Любой бизнес начинается с идеи, но обязательно его основой являются денежные средства. Здесь на помощь предпринимателю приходят институты развития, которые на определенных стадиях помогают масштабироваться. Появление новой программы финансовой поддержки "Органика" востребовано в нашем регионе, органика является самой растущей нишей сельского хозяйства. В среднем на 12% в год растет потребление органической продукции", - приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда развития Югры Романа Колупаева. Уточняется, что по программе "Органика" юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующие на территории автономного округа инвестиционные проекты в сфере органического производства могут получить заем от 5 до 10 миллионов рублей на срок до 6 лет при процентной ставке 3%, а при наличии банковской гарантии - 1%. Заемные средства могут быть направлены на приобретение оборудования, проведение добровольной сертификации органической продукции. Помимо этого, в регионе стартует программа "Субъект МСП", согласно которой российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, включенный в реестр субъектов МСП, может получить заем в сумме от 5 до 50 миллионов рублей на срок до 6 лет при процентной ставке 3%, а при наличии банковской гарантии - 1%. Полученные средства могут быть направлены на приобретение оборудования, новых транспортных средств и спецтехники, пополнение оборотных средств, строительно-монтажные работы, реконструкции, приобретение строительных материалов. В общей сложности, с учетом новых финансовых продуктов Фонд развития Югры предлагает 11 программ льготных займов, каждая из которых содержит определенный алгоритм получения, экспресс-оценку, и экспертизу.

https://ria.ru/20231007/pereselenie-1901200486.html

https://ria.ru/20230929/yugra-1899468850.html

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роман колупаев, россия