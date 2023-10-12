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Два социальных проекта СУЭК получили высшую оценку конкурса "КонТЭКст" - РИА Новости, 12.10.2023
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17:10 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/proekty-1902319538.html
Два социальных проекта СУЭК получили высшую оценку конкурса "КонТЭКст"
Два социальных проекта СУЭК получили высшую оценку конкурса "КонТЭКст" - РИА Новости, 12.10.2023
Два социальных проекта СУЭК получили высшую оценку конкурса "КонТЭКст"
Два социально значимых проекта, реализуемых Сибирской угольной энергетической компанией (СУЭК), получили высшую оценку жюри конкурса "КонТЭКст", одним из... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:10
2023-10-12T17:10
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Два социально значимых проекта, реализуемых Сибирской угольной энергетической компанией (СУЭК), получили высшую оценку жюри конкурса "КонТЭКст", одним из победителей стало изобретение "Бездымное топливо", сообщает пресс-служба компании."Бездымное топливо", изобретенное в СУЭК, – это продукт глубокой переработки угля, в основе его лежит частичная газификация угля с применением натуральных связующих компонентов. Из угля удаляются смолистые вещества, оставшийся углерод прессуется в брикеты, которые можно применять в бытовых печах. "Чистый уголь" активно применяется сегодня во многих городах и позволяет ощутимо улучшать в них экологическую обстановку, говорится в сообщении.Другой, отмеченный отраслевым сообществом проект, – "Академия карбона", который был также разработан специалистами СУЭК. Это уникальный образовательный ресурс для детей и взрослых, который в увлекательной интерактивной форме рассказывает об угле, его происхождении, значении для человечества, о шахтерской профессии и о перспективах угля как одного из важнейших и самых надежных источников энергии для человечества.Конкурс "КонТЭКст" является одним из старейших и престижных в российском топливно-энергетическом комплексе. В рамках него ежегодно определяют самые успешные и важные для развития топливно-энергетического комплекса проекты. Премия проводится при поддержке министерства энергетики, Государственной Думы, Совета Федерации, Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) и Союза журналистов.В этом году участие в конкурсе принимали 300 энергокомпаний. В финал вышло около 50 проектов. Среди победителей, помимо СУЭК, оказались такие компании, как ПАО "Газпром", "ИнтерРАО", "Т Плюс", "Мосэнерго" и другие лидеры сферы. Всего за годы проведения конкурса жюри оценило 4413 представленных заявок, добавили в пресс-службе.
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сибирская угольная энергетическая компания, совет федерации рф, газпром
Новости СУЭК, Сибирская угольная энергетическая компания, Совет Федерации РФ, Газпром
Новости СУЭК

Два социальных проекта СУЭК получили высшую оценку конкурса "КонТЭКст"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЧерновский ремонтно-механический завод Сибирской угольной энергетической компании
Черновский ремонтно-механический завод Сибирской угольной энергетической компании - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Два социально значимых проекта, реализуемых Сибирской угольной энергетической компанией (СУЭК), получили высшую оценку жюри конкурса "КонТЭКст", одним из победителей стало изобретение "Бездымное топливо", сообщает пресс-служба компании.
"Бездымное топливо", изобретенное в СУЭК, – это продукт глубокой переработки угля, в основе его лежит частичная газификация угля с применением натуральных связующих компонентов. Из угля удаляются смолистые вещества, оставшийся углерод прессуется в брикеты, которые можно применять в бытовых печах. "Чистый уголь" активно применяется сегодня во многих городах и позволяет ощутимо улучшать в них экологическую обстановку, говорится в сообщении.
Другой, отмеченный отраслевым сообществом проект, – "Академия карбона", который был также разработан специалистами СУЭК. Это уникальный образовательный ресурс для детей и взрослых, который в увлекательной интерактивной форме рассказывает об угле, его происхождении, значении для человечества, о шахтерской профессии и о перспективах угля как одного из важнейших и самых надежных источников энергии для человечества.
Конкурс "КонТЭКст" является одним из старейших и престижных в российском топливно-энергетическом комплексе. В рамках него ежегодно определяют самые успешные и важные для развития топливно-энергетического комплекса проекты. Премия проводится при поддержке министерства энергетики, Государственной Думы, Совета Федерации, Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) и Союза журналистов.
СУЭК помог шести городам получить госфинансирование на благоустройство - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
СУЭК помог шести городам получить госфинансирование на благоустройство
24 июля, 16:52
В этом году участие в конкурсе принимали 300 энергокомпаний. В финал вышло около 50 проектов. Среди победителей, помимо СУЭК, оказались такие компании, как ПАО "Газпром", "ИнтерРАО", "Т Плюс", "Мосэнерго" и другие лидеры сферы. Всего за годы проведения конкурса жюри оценило 4413 представленных заявок, добавили в пресс-службе.
 
Новости СУЭКСибирская угольная энергетическая компанияСовет Федерации РФГазпром
 
 
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