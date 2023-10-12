https://ria.ru/20231012/proekt-1902385279.html

Законодатели предложили СГ создать проект правовой помощи соотечественникам

Законодатели предложили СГ создать проект правовой помощи соотечественникам - РИА Новости, 12.10.2023

Законодатели предложили СГ создать проект правовой помощи соотечественникам

Законодатели предложили в рамках Союзного государства создать проект "Соотечественники", который будет способствовать поддержке центров правовой помощи... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T21:16

2023-10-12T21:16

2023-10-12T21:16

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

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КАЛИНИНГРАД, 12 окт – РИА Новости. Законодатели предложили в рамках Союзного государства создать проект "Соотечественники", который будет способствовать поддержке центров правовой помощи соотечественникам, проживающим за рубежом. "Рекомендовать МИД России и МИД Республики Беларусь.. рассмотреть на совместном заседании коллегий целесообразность разработки и реализации проекта Союзного государства "Соотечественники", который будет способствовать поддержке центров правовой помощи соотечественникам, защите их прав в зарубежных судебных органах, содействию и поддержке работы сайтов центров правовых консультаций, правовых сайтов и правовых рубрик в русскоязычных СМИ", - говорится в проекте рекомендаций парламентских слушаний "Положение соотечественников за рубежом: совершенствование механизмов защиты прав и законных интересов". Документ есть в распоряжении РИА Новости. Также законодатели предлагают МИД РФ провести анализ и дать экспертную оценку деятельности координационных советов соотечественников, созданных при содействии министерства более чем в 90 странах мира, а также принять меры для более широкого освещения результатов деятельности координационных советов соотечественников в СМИ. "Рекомендовать правительству РФ включить в состав правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом представителей заграничных организаций (объединений) соотечественников, прежде всего из государств, имеющих крупные общины соотечественников (из числа членов Всемирного координационного совета российских соотечественников)", - отмечается в проекте. Кроме того, парламентарии предлагают заинтересованным органам в рамках взаимодействия с соотечественниками и учрежденными ими организациями уделять приоритетное внимание осуществлению информационной деятельности, касающейся содержания, порядка реализации прав и свобод соотечественников как на территории страны проживания, так и на исторической родине, включая меры оперативного реагирования в случае выявления нарушений их прав и свобод; мониторинга и анализа соблюдения прав и свобод проживающих за рубежом соотечественников. Заинтересованным органам предлагается также уделять внимание консультационной деятельности, направленной на повышение правовой грамотности соотечественников, проживающих за границей; мерам финансовой (грантовой) поддержки, направленной на сохранение и расширение культурных связей соотечественников с исторической родиной. Важным, считают законодатели, "уделять особое внимание сохранению русского языка за рубежом как языка межнационального общения, содействия расширению масштабов его преподавания в учебных заведениях зарубежных государств, а также поддержания его использования в печатных и электронных СМИ". "В целях более эффективной работы по данному направлению оказывать поддержку деятельности Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) и иным организациям, занимающимся продвижением русского языка за границей", - говорится в проекте.

https://ria.ru/20231012/sootechestvenniki-1902285978.html

https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899587982.html

https://ria.ru/20230929/dostavka-1899545307.html

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россия