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В ГД внесли проект о пособии по уходу за ребенком при выходе на работу - РИА Новости, 12.10.2023
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19:59 12.10.2023 (обновлено: 21:03 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/proekt-1902369591.html
В ГД внесли проект о пособии по уходу за ребенком при выходе на работу
В ГД внесли проект о пособии по уходу за ребенком при выходе на работу - РИА Новости, 12.10.2023
В ГД внесли проект о пособии по уходу за ребенком при выходе на работу
Правительство внесло в Госдуму законопроект о сохранении права на пособие по уходу за ребенком в случае выхода родителя на работу до достижения ребёнком... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T19:59
2023-10-12T21:03
общество
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о сохранении права на пособие по уходу за ребенком в случае выхода родителя на работу до достижения ребёнком возраста полутора лет, следует из электронной базы ГД.Проектом вносятся изменения в законы "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Одновременно был внесен аналогичный проект, который вносит корректировки в Трудовой Кодекс."Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, выходит на работу из отпуска по уходу за ребенком ранее достижения им возраста полутора лет (в том числе на условиях неполного рабочего времени, работы на дому или дистанционной работы) или в период предоставленного отпуска работает у другого работодателя, а также в случае продолжения обучения", - следует из текста проекта закона.В настоящее время право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому и продолжает осуществлять уход за ребенком, поясняется в сопроводительных документах. При этом продолжительность неполного рабочего времени, при которой застрахованное лицо не утрачивает права на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, законодательно не урегулирована.Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан в целях материальной поддержки работающих родителей и стимулирования их к досрочному выходу на работу из отпуска по уходу за ребенком.
https://ria.ru/20231012/posobiya-1902368390.html
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В ГД внесли проект о пособии по уходу за ребенком при выходе на работу

В ГД внесли проект сохранения пособия по уходу за ребенком при выходе на работу

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о сохранении права на пособие по уходу за ребенком в случае выхода родителя на работу до достижения ребёнком возраста полутора лет, следует из электронной базы ГД.
Проектом вносятся изменения в законы "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Одновременно был внесен аналогичный проект, который вносит корректировки в Трудовой Кодекс.
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"Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, выходит на работу из отпуска по уходу за ребенком ранее достижения им возраста полутора лет (в том числе на условиях неполного рабочего времени, работы на дому или дистанционной работы) или в период предоставленного отпуска работает у другого работодателя, а также в случае продолжения обучения", - следует из текста проекта закона.
В настоящее время право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому и продолжает осуществлять уход за ребенком, поясняется в сопроводительных документах. При этом продолжительность неполного рабочего времени, при которой застрахованное лицо не утрачивает права на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, законодательно не урегулирована.
Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан в целях материальной поддержки работающих родителей и стимулирования их к досрочному выходу на работу из отпуска по уходу за ребенком.
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