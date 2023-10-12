https://ria.ru/20231012/prilozhenie-1902193294.html
Приложение "Честный знак" стало обязательным для предустановки
Приложение "Честный знак" стало обязательным для предустановки - РИА Новости, 12.10.2023
Приложение "Честный знак" стало обязательным для предустановки
Приложение "Честный знак" для проверки подлинности товаров стало обязательным для предустановки на продаваемые в России гаджеты в 2023 и 2024 годах, сообщила... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:21
2023-10-12T10:21
2023-10-12T10:26
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Приложение "Честный знак" для проверки подлинности товаров стало обязательным для предустановки на продаваемые в России гаджеты в 2023 и 2024 годах, сообщила пресс-служба правительства на сайте."В список российских программ, обязательных для предустановки на гаджеты в 2023 и 2024 году, включено приложение для проверки подлинности товаров "Честный знак". Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.В нем отмечается, что с помощью приложения можно при покупке товара узнать, где, когда и кем он произведен, получить информацию о его весе или объеме. "Для проверки достаточно отсканировать специальный графический символ на упаковке – код маркировки. Если на товаре нет графического символа, это повод подать жалобу в систему через приложение "Честный знак", - указывает кабмин.Сейчас в списке товаров, подлежащих маркировке, лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски. В дальнейшем он будет расширяться.
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Приложение "Честный знак" стало обязательным для предустановки
Приложение "Честный знак" стало обязательным для предустановки на гаджеты в РФ
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Приложение "Честный знак" для проверки подлинности товаров стало обязательным для предустановки на продаваемые в России гаджеты в 2023 и 2024 годах, сообщила пресс-служба правительства на сайте
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"В список российских программ, обязательных для предустановки на гаджеты в 2023 и 2024 году, включено приложение для проверки подлинности товаров "Честный знак". Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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В нем отмечается, что с помощью приложения можно при покупке товара узнать, где, когда и кем он произведен, получить информацию о его весе или объеме. "Для проверки достаточно отсканировать специальный графический символ на упаковке – код маркировки. Если на товаре нет графического символа, это повод подать жалобу в систему через приложение "Честный знак", - указывает кабмин.
Сейчас в списке товаров, подлежащих маркировке, лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски. В дальнейшем он будет расширяться.
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