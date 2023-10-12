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Жительнице Омска, убившей мужа на глазах детей, дали девять лет колонии - РИА Новости, 12.10.2023
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13:23 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/prigovor-1902236326.html
Жительнице Омска, убившей мужа на глазах детей, дали девять лет колонии
Жительнице Омска, убившей мужа на глазах детей, дали девять лет колонии - РИА Новости, 12.10.2023
Жительнице Омска, убившей мужа на глазах детей, дали девять лет колонии
Жительницу Омской области, которая зарезала своего супруга на глазах малолетних детей, приговорили к 9 годам колонии общего режима, рассказали в пресс-службе СУ РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:23
2023-10-12T13:23
происшествия
омская область
омск
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 12 окт - РИА Новости. Жительницу Омской области, которая зарезала своего супруга на глазах малолетних детей, приговорили к 9 годам колонии общего режима, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. Убийство произошло 25 декабря 2022 года в селе Андреевка Омского района Омской области. 44-летняя женщина выпивала в компании с мужем и знакомым. Между супругами начался скандал на почве ревности, во время которого женщина несколько раз ударила 59-летнего мужа ножом. От полученных ран мужчина скончался. Также она ударила ножом их общего знакомого, который пытался разнять пару. "Указанное происходило в присутствии двух детей обвиняемой 6 и 3 лет. Согласно судебной психолого-психиатрической экспертизе, у 6-летнего сына женщины, ставшего очевидцем произошедшего, развилось психическое расстройство", - говорится в сообщении. В отношении омички возбудили уголовное дело по статьям "умышленное причинение легкого вреда здоровью" (статья 115 УК РФ) и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего" (статья 111 УК РФ) и "убийство" (статья 115 УК РФ). Женщина признала вину частично, уточнив, что защищалась таким образом от супруга и его товарища, а дети не видели происходящее. "Суд назначил ей наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что также она должна будет выплатить сыну 300 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.
https://ria.ru/20230923/ubiystvo-1898186652.html
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омская область
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происшествия, омская область, омск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Омск, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительнице Омска, убившей мужа на глазах детей, дали девять лет колонии

Зарезавшую мужа на глазах детей жительницу Омска приговорили к 9 годам колонии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ОМСК, 12 окт - РИА Новости. Жительницу Омской области, которая зарезала своего супруга на глазах малолетних детей, приговорили к 9 годам колонии общего режима, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Убийство произошло 25 декабря 2022 года в селе Андреевка Омского района Омской области. 44-летняя женщина выпивала в компании с мужем и знакомым. Между супругами начался скандал на почве ревности, во время которого женщина несколько раз ударила 59-летнего мужа ножом. От полученных ран мужчина скончался. Также она ударила ножом их общего знакомого, который пытался разнять пару.
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"Указанное происходило в присутствии двух детей обвиняемой 6 и 3 лет. Согласно судебной психолого-психиатрической экспертизе, у 6-летнего сына женщины, ставшего очевидцем произошедшего, развилось психическое расстройство", - говорится в сообщении.
В отношении омички возбудили уголовное дело по статьям "умышленное причинение легкого вреда здоровью" (статья 115 УК РФ) и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего" (статья 111 УК РФ) и "убийство" (статья 115 УК РФ). Женщина признала вину частично, уточнив, что защищалась таким образом от супруга и его товарища, а дети не видели происходящее.
"Суд назначил ей наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что также она должна будет выплатить сыну 300 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.
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