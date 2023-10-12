https://ria.ru/20231012/prigovor-1902236326.html

Жительнице Омска, убившей мужа на глазах детей, дали девять лет колонии

Жительнице Омска, убившей мужа на глазах детей, дали девять лет колонии - РИА Новости, 12.10.2023

Жительнице Омска, убившей мужа на глазах детей, дали девять лет колонии

Жительницу Омской области, которая зарезала своего супруга на глазах малолетних детей, приговорили к 9 годам колонии общего режима, рассказали в пресс-службе СУ РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:23

2023-10-12T13:23

2023-10-12T13:23

происшествия

омская область

омск

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 12 окт - РИА Новости. Жительницу Омской области, которая зарезала своего супруга на глазах малолетних детей, приговорили к 9 годам колонии общего режима, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. Убийство произошло 25 декабря 2022 года в селе Андреевка Омского района Омской области. 44-летняя женщина выпивала в компании с мужем и знакомым. Между супругами начался скандал на почве ревности, во время которого женщина несколько раз ударила 59-летнего мужа ножом. От полученных ран мужчина скончался. Также она ударила ножом их общего знакомого, который пытался разнять пару. "Указанное происходило в присутствии двух детей обвиняемой 6 и 3 лет. Согласно судебной психолого-психиатрической экспертизе, у 6-летнего сына женщины, ставшего очевидцем произошедшего, развилось психическое расстройство", - говорится в сообщении. В отношении омички возбудили уголовное дело по статьям "умышленное причинение легкого вреда здоровью" (статья 115 УК РФ) и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего" (статья 111 УК РФ) и "убийство" (статья 115 УК РФ). Женщина признала вину частично, уточнив, что защищалась таким образом от супруга и его товарища, а дети не видели происходящее. "Суд назначил ей наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что также она должна будет выплатить сыну 300 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.

https://ria.ru/20230923/ubiystvo-1898186652.html

https://ria.ru/20221026/altay-1827057604.html

омская область

омск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омская область, омск, следственный комитет россии (ск рф)