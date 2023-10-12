Жительнице Омска, убившей мужа на глазах детей, дали девять лет колонии
Зарезавшую мужа на глазах детей жительницу Омска приговорили к 9 годам колонии
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
ОМСК, 12 окт - РИА Новости. Жительницу Омской области, которая зарезала своего супруга на глазах малолетних детей, приговорили к 9 годам колонии общего режима, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Убийство произошло 25 декабря 2022 года в селе Андреевка Омского района Омской области. 44-летняя женщина выпивала в компании с мужем и знакомым. Между супругами начался скандал на почве ревности, во время которого женщина несколько раз ударила 59-летнего мужа ножом. От полученных ран мужчина скончался. Также она ударила ножом их общего знакомого, который пытался разнять пару.
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"Указанное происходило в присутствии двух детей обвиняемой 6 и 3 лет. Согласно судебной психолого-психиатрической экспертизе, у 6-летнего сына женщины, ставшего очевидцем произошедшего, развилось психическое расстройство", - говорится в сообщении.
В отношении омички возбудили уголовное дело по статьям "умышленное причинение легкого вреда здоровью" (статья 115 УК РФ) и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего" (статья 111 УК РФ) и "убийство" (статья 115 УК РФ). Женщина признала вину частично, уточнив, что защищалась таким образом от супруга и его товарища, а дети не видели происходящее.
"Суд назначил ей наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что также она должна будет выплатить сыну 300 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.