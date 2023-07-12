https://ria.ru/20230712/rebenok-1883670613.html

В Омской области ребенок сошел с ума, увидев, как мать убивает отца

В Омской области ребенок сошел с ума, увидев, как мать убивает отца - РИА Новости, 12.07.2023

В Омской области ребенок сошел с ума, увидев, как мать убивает отца

У шестилетнего ребенка в Омской области развилось психическое расстройство после того, как он стал свидетелем убийства отца матерью, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T10:01

2023-07-12T10:01

2023-07-12T10:01

происшествия

омская область

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ОМСК, 12 июл - РИА Новости. У шестилетнего ребенка в Омской области развилось психическое расстройство после того, как он стал свидетелем убийства отца матерью, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону в среду. Преступление произошло 25 декабря 2022 года в частном доме в селе Андреевка Омской области. 59-летний мужчина ранним утром пришел домой с работы и застал свою 44-летнюю супругу с 44-летним любовником. Начался скандал. Разозлившаяся женщина накинулась на мужа с ножом. За мужчину вступился любовник женщины, но получил от нее удар ножом в спину. В итоге пойманной на измене женщине все-таки удалось зарезать мужа. За трагедией наблюдали двое ее сыновей трех и шести лет. "После преступления женщина была задержана, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дети из семьи были изъяты. В ходе следствия выяснилось, что у 6-летнего сына обвиняемой, ставшего очевидцем преступления, развилось психическое расстройство, что было подтверждено заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы", - рассказали в пресс-службе. В связи с этим на женщину, помимо уголовного дела по статьям "Убийство" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" возбуждено еще одно дело об "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему". На данный момент дети находятся в детдоме.

https://ria.ru/20230711/samara-1883567160.html

омская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, омская область