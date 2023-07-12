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В Омской области ребенок сошел с ума, увидев, как мать убивает отца - РИА Новости, 12.07.2023
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10:01 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/rebenok-1883670613.html
В Омской области ребенок сошел с ума, увидев, как мать убивает отца
В Омской области ребенок сошел с ума, увидев, как мать убивает отца - РИА Новости, 12.07.2023
В Омской области ребенок сошел с ума, увидев, как мать убивает отца
У шестилетнего ребенка в Омской области развилось психическое расстройство после того, как он стал свидетелем убийства отца матерью, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:01
2023-07-12T10:01
происшествия
омская область
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ОМСК, 12 июл - РИА Новости. У шестилетнего ребенка в Омской области развилось психическое расстройство после того, как он стал свидетелем убийства отца матерью, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону в среду. Преступление произошло 25 декабря 2022 года в частном доме в селе Андреевка Омской области. 59-летний мужчина ранним утром пришел домой с работы и застал свою 44-летнюю супругу с 44-летним любовником. Начался скандал. Разозлившаяся женщина накинулась на мужа с ножом. За мужчину вступился любовник женщины, но получил от нее удар ножом в спину. В итоге пойманной на измене женщине все-таки удалось зарезать мужа. За трагедией наблюдали двое ее сыновей трех и шести лет. "После преступления женщина была задержана, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дети из семьи были изъяты. В ходе следствия выяснилось, что у 6-летнего сына обвиняемой, ставшего очевидцем преступления, развилось психическое расстройство, что было подтверждено заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы", - рассказали в пресс-службе. В связи с этим на женщину, помимо уголовного дела по статьям "Убийство" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" возбуждено еще одно дело об "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему". На данный момент дети находятся в детдоме.
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происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
В Омской области ребенок сошел с ума, увидев, как мать убивает отца

В Омской области шестилетний ребенок сошел с ума, увидев, как мать убивает ножом отца

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 12 июл - РИА Новости. У шестилетнего ребенка в Омской области развилось психическое расстройство после того, как он стал свидетелем убийства отца матерью, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону в среду.
Преступление произошло 25 декабря 2022 года в частном доме в селе Андреевка Омской области. 59-летний мужчина ранним утром пришел домой с работы и застал свою 44-летнюю супругу с 44-летним любовником. Начался скандал.
Разозлившаяся женщина накинулась на мужа с ножом. За мужчину вступился любовник женщины, но получил от нее удар ножом в спину. В итоге пойманной на измене женщине все-таки удалось зарезать мужа. За трагедией наблюдали двое ее сыновей трех и шести лет.
"После преступления женщина была задержана, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дети из семьи были изъяты. В ходе следствия выяснилось, что у 6-летнего сына обвиняемой, ставшего очевидцем преступления, развилось психическое расстройство, что было подтверждено заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы", - рассказали в пресс-службе.
В связи с этим на женщину, помимо уголовного дела по статьям "Убийство" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" возбуждено еще одно дело об "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему". На данный момент дети находятся в детдоме.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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ПроисшествияОмская область
 
 
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