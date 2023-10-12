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Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 12.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 12.10.2023 (обновлено: 14:42 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/poteri-1902257043.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 12.10.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку ВСУ у Приютного на Запорожье, ВСУ потеряли за сутки на данном направлении до 165... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:26
2023-10-12T14:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
запорожье
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку ВСУ у Приютного на Запорожье, ВСУ потеряли за сутки на данном направлении до 165 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" совместно с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Урожайного и Новомихайловки в ДНР."Уничтожены до 165 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражены: боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица М109 Paladin и самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожье, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Запорожье, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 165 военных на Южнодонецком направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку ВСУ у Приютного на Запорожье, ВСУ потеряли за сутки на данном направлении до 165 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России.
По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" совместно с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Урожайного и Новомихайловки в ДНР.
"Уничтожены до 165 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражены: боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица М109 Paladin и самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЗапорожьеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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