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Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 12.10.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку ВСУ у Приютного на Запорожье, ВСУ потеряли за сутки на данном направлении до 165... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:26

2023-10-12T14:26

2023-10-12T14:42

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

запорожье

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку ВСУ у Приютного на Запорожье, ВСУ потеряли за сутки на данном направлении до 165 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" совместно с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Урожайного и Новомихайловки в ДНР."Уничтожены до 165 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражены: боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица М109 Paladin и самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в ведомстве.

донецкая народная республика

запорожье

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожье, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)