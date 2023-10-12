https://ria.ru/20231012/poteri-1902257043.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 12.10.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку ВСУ у Приютного на Запорожье, ВСУ потеряли за сутки на данном направлении до 165... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:26
2023-10-12T14:26
2023-10-12T14:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
запорожье
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку ВСУ у Приютного на Запорожье, ВСУ потеряли за сутки на данном направлении до 165 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" совместно с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Урожайного и Новомихайловки в ДНР."Уничтожены до 165 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражены: боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица М109 Paladin и самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в ведомстве.
донецкая народная республика
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d192ece02f29091070b9554911ca9d70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожье, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Запорожье, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 165 военных на Южнодонецком направлении