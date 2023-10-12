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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.10.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения в течение последних суток уничтожили на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:24

2023-10-12T14:24

2023-10-12T14:43

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские подразделения в течение последних суток уничтожили на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также склад боеприпасов в районе города Берислав, сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения суточные потери ВСУ составили до 50 украинских военнослужащих, 11 автомобилей и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов в районе города Берислав Херсонской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

херсонская область

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2023

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область