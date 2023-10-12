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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 12.10.2023 (обновлено: 14:43 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/poteri-1902256245.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения в течение последних суток уничтожили на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:24
2023-10-12T14:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские подразделения в течение последних суток уничтожили на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также склад боеприпасов в районе города Берислав, сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения суточные потери ВСУ составили до 50 украинских военнослужащих, 11 автомобилей и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов в районе города Берислав Херсонской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
херсонская область
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 50 военных на Херсонском направлении

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские подразделения в течение последних суток уничтожили на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также склад боеприпасов в районе города Берислав, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения суточные потери ВСУ составили до 50 украинских военнослужащих, 11 автомобилей и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов в районе города Берислав Херсонской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Херсонская область
 
 
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