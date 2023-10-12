Рейтинг@Mail.ru
Король Иордании поручил выделить средства на помощь палестинцам - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/pomosch-1902337804.html
Король Иордании поручил выделить средства на помощь палестинцам
Король Иордании поручил выделить средства на помощь палестинцам - РИА Новости, 12.10.2023
Король Иордании поручил выделить средства на помощь палестинцам
Король Иордании распорядился выделить агентству ООН на помощь палестинцам более четырех миллионов долларов в условиях массовых разрушений гражданской... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T18:02
2023-10-12T18:02
в мире
иордания
абдалла ii
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901491912_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_82d30a6a689ddb9912d4578d0e677456.jpg
ДОХА, 12 окт - РИА Новости. Король Иордании распорядился выделить агентству ООН на помощь палестинцам более четырех миллионов долларов в условиях массовых разрушений гражданской инфраструктуры в секторе Газа в результате израильских бомбардировок, сообщило Иорданское официальное агентство новостей PETRA. "Его Величество король Абдалла II в четверг поручил правительству оказать помощь Ближневосточному агентству ООН для помощи беженцам и организации работ (БАПОР), чтобы оно могло продолжать предоставлять гуманитарные услуги и обеспечивать продовольствием, медикаментами братский палестинский народ в секторе Газа в свете серьезного ухудшения гуманитарной ситуации в результате эскалации и войны. Во исполнение королевского указания правительство выделило сумму в три миллиона динаров (более 4,2 миллиона долларов) для немедленной передачи БАПОР", - . Ранее БАПОР объявило о срочной необходимости собрать 104 миллиона долларов на гуманитарную помощь для сектора Газа в течение следующих 90 дней. Агентство пояснило, что запрошенные средства покроют неотложные потребности в продовольствии, непродовольственных товарах первой необходимости, медикаментах, жилье до 250 тысяч человек, ищущих безопасности в приютах БАПОР по всему сектору Газа, а также 250 тысяч других палестинских беженцев. Король Иордании поручил правительству доставить срочную гуманитарную и медицинскую помощь палестинским братьям в секторе Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах при предварительной координации с египетской стороной. В четверг самолет ВВС Иордании доставил первую гуманитарную помощь в аэропорт города Эль-Ариш на египетском Синайском полуострове.
https://ria.ru/20231012/gaza-1902272977.html
иордания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901491912_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_07dac308cd7929ffd3d384a0625d23ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иордания, абдалла ii, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иордания, Абдалла II, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Король Иордании поручил выделить средства на помощь палестинцам

PETRA: Абдалла II поручил выделить агентству ООН на помощь палестинцам $4,2 млн

© AP Photo / Adel HanaПоследствия израильского авиаудара в городе Газа
Последствия израильского авиаудара в городе Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Adel Hana
Последствия израильского авиаудара в городе Газа
Читать ria.ru в
ДОХА, 12 окт - РИА Новости. Король Иордании распорядился выделить агентству ООН на помощь палестинцам более четырех миллионов долларов в условиях массовых разрушений гражданской инфраструктуры в секторе Газа в результате израильских бомбардировок, сообщило Иорданское официальное агентство новостей PETRA.
"Его Величество король Абдалла II в четверг поручил правительству оказать помощь Ближневосточному агентству ООН для помощи беженцам и организации работ (БАПОР), чтобы оно могло продолжать предоставлять гуманитарные услуги и обеспечивать продовольствием, медикаментами братский палестинский народ в секторе Газа в свете серьезного ухудшения гуманитарной ситуации в результате эскалации и войны. Во исполнение королевского указания правительство выделило сумму в три миллиона динаров (более 4,2 миллиона долларов) для немедленной передачи БАПОР", - .
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
ЕК отказалась назвать удары Израиля по Газе военными преступлениями
Вчера, 15:10
Ранее БАПОР объявило о срочной необходимости собрать 104 миллиона долларов на гуманитарную помощь для сектора Газа в течение следующих 90 дней. Агентство пояснило, что запрошенные средства покроют неотложные потребности в продовольствии, непродовольственных товарах первой необходимости, медикаментах, жилье до 250 тысяч человек, ищущих безопасности в приютах БАПОР по всему сектору Газа, а также 250 тысяч других палестинских беженцев.
Король Иордании поручил правительству доставить срочную гуманитарную и медицинскую помощь палестинским братьям в секторе Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах при предварительной координации с египетской стороной. В четверг самолет ВВС Иордании доставил первую гуманитарную помощь в аэропорт города Эль-Ариш на египетском Синайском полуострове.
 
В миреИорданияАбдалла IIОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала