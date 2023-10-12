Король Иордании поручил выделить средства на помощь палестинцам
PETRA: Абдалла II поручил выделить агентству ООН на помощь палестинцам $4,2 млн
© AP Photo / Adel HanaПоследствия израильского авиаудара в городе Газа
© AP Photo / Adel Hana
Последствия израильского авиаудара в городе Газа
ДОХА, 12 окт - РИА Новости. Король Иордании распорядился выделить агентству ООН на помощь палестинцам более четырех миллионов долларов в условиях массовых разрушений гражданской инфраструктуры в секторе Газа в результате израильских бомбардировок, сообщило Иорданское официальное агентство новостей PETRA.
"Его Величество король Абдалла II в четверг поручил правительству оказать помощь Ближневосточному агентству ООН для помощи беженцам и организации работ (БАПОР), чтобы оно могло продолжать предоставлять гуманитарные услуги и обеспечивать продовольствием, медикаментами братский палестинский народ в секторе Газа в свете серьезного ухудшения гуманитарной ситуации в результате эскалации и войны. Во исполнение королевского указания правительство выделило сумму в три миллиона динаров (более 4,2 миллиона долларов) для немедленной передачи БАПОР", - .
Ранее БАПОР объявило о срочной необходимости собрать 104 миллиона долларов на гуманитарную помощь для сектора Газа в течение следующих 90 дней. Агентство пояснило, что запрошенные средства покроют неотложные потребности в продовольствии, непродовольственных товарах первой необходимости, медикаментах, жилье до 250 тысяч человек, ищущих безопасности в приютах БАПОР по всему сектору Газа, а также 250 тысяч других палестинских беженцев.
Король Иордании поручил правительству доставить срочную гуманитарную и медицинскую помощь палестинским братьям в секторе Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах при предварительной координации с египетской стороной. В четверг самолет ВВС Иордании доставил первую гуманитарную помощь в аэропорт города Эль-Ариш на египетском Синайском полуострове.