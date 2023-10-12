https://ria.ru/20231012/pomosch-1902337804.html

Король Иордании поручил выделить средства на помощь палестинцам

Король Иордании поручил выделить средства на помощь палестинцам - РИА Новости, 12.10.2023

Король Иордании поручил выделить средства на помощь палестинцам

Король Иордании распорядился выделить агентству ООН на помощь палестинцам более четырех миллионов долларов в условиях массовых разрушений гражданской... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T18:02

2023-10-12T18:02

2023-10-12T18:02

в мире

иордания

абдалла ii

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 12 окт - РИА Новости. Король Иордании распорядился выделить агентству ООН на помощь палестинцам более четырех миллионов долларов в условиях массовых разрушений гражданской инфраструктуры в секторе Газа в результате израильских бомбардировок, сообщило Иорданское официальное агентство новостей PETRA. "Его Величество король Абдалла II в четверг поручил правительству оказать помощь Ближневосточному агентству ООН для помощи беженцам и организации работ (БАПОР), чтобы оно могло продолжать предоставлять гуманитарные услуги и обеспечивать продовольствием, медикаментами братский палестинский народ в секторе Газа в свете серьезного ухудшения гуманитарной ситуации в результате эскалации и войны. Во исполнение королевского указания правительство выделило сумму в три миллиона динаров (более 4,2 миллиона долларов) для немедленной передачи БАПОР", - . Ранее БАПОР объявило о срочной необходимости собрать 104 миллиона долларов на гуманитарную помощь для сектора Газа в течение следующих 90 дней. Агентство пояснило, что запрошенные средства покроют неотложные потребности в продовольствии, непродовольственных товарах первой необходимости, медикаментах, жилье до 250 тысяч человек, ищущих безопасности в приютах БАПОР по всему сектору Газа, а также 250 тысяч других палестинских беженцев. Король Иордании поручил правительству доставить срочную гуманитарную и медицинскую помощь палестинским братьям в секторе Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах при предварительной координации с египетской стороной. В четверг самолет ВВС Иордании доставил первую гуманитарную помощь в аэропорт города Эль-Ариш на египетском Синайском полуострове.

https://ria.ru/20231012/gaza-1902272977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иордания, абдалла ii, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году