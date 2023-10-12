https://ria.ru/20231012/poligon-1902160809.html

В ЛНР построили первый штатный полигон для подготовки российских военных

В ЛНР построили первый штатный полигон для подготовки российских военных - РИА Новости, 12.10.2023

В ЛНР построили первый штатный полигон для подготовки российских военных

Первый штатный полигон для подготовки военнослужащих Вооруженных сил РФ построили в Луганской Народной Республике, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T05:17

2023-10-12T05:17

2023-10-12T05:17

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

иван бувальцев

безопасность

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Первый штатный полигон для подготовки военнослужащих Вооруженных сил РФ построили в Луганской Народной Республике, сообщили в Минобороны России. "Первый штатный полигон для подготовки военнослужащих ВС РФ, возведенный специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России на территории ЛНР, сдан в эксплуатацию. Новый тренировочный комплекс оснащен новейшими тренажерами и современным полигонным оборудованием", - отметили в ведомстве. На полигоне оборудовано учебное тактическое поле для практической отработки действий военнослужащих в ходе ведения боя в городе с различной плотностью застройки. Как уточнили в оборонном ведомстве, также здесь создано самое большое в ВС РФ войсковое стрельбище, позволяющее одновременно проводить занятия по огневой подготовке из всех видов стрелкового оружия и гранатометов с тремя мотострелковыми батальонами. Кроме того, на полигоне возведены современные танкодром и автодром. Учебный объект начал свою работу первым из семи возводимых на территориях ЛНР и ДНР военных полигонов. Остальные шесть находятся в стадии строительства и будут сданы до конца текущего года, добавили в Минобороны. Инфраструктуру объекта проверил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев. "Новые учебные места оборудованы с учетом опыта проведения специальной военной операции и обеспечивают безопасное применение всех видов стрелкового оружия, гранатометов, а также проведение тактических занятий", - отметил Бувальцев, которого цитируют в ведомстве. Генерал-полковник на новом полигоне также вручил награды представителям Военно-строительного комплекса, Главного управления боевой подготовки ВС РФ и другим военнослужащим, проявившим себя при строительстве и развитии полигонной инфраструктуры на новых территориях.

https://ria.ru/20231005/shoygu-1900587921.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, иван бувальцев, безопасность