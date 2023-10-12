https://ria.ru/20231012/pogoda-1902331972.html
Ветер в Петербурге повалил деревья, пострадал человек
Ветер в Петербурге повалил деревья, пострадал человек - РИА Новости, 12.10.2023
Ветер в Петербурге повалил деревья, пострадал человек
Сотрудники МЧС в Санкт-Петербурге из-за непогоды 54 раза выезжали для ликвидации угрозы или падения деревьев, пострадал один человек, повреждены три автомобиля, РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:42
2023-10-12T17:42
2023-10-12T17:45
происшествия
жкх
санкт-петербург
нева (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС в Санкт-Петербурге из-за непогоды 54 раза выезжали для ликвидации угрозы или падения деревьев, пострадал один человек, повреждены три автомобиля, сообщает городское ГУ МЧС. В четверг в Петербурге дует порывистый ветер, местами идут дожди. "По данным на 16.00, петербургские спасатели совершили 54 выезда, связанные с ликвидацией последствий разгула стихии, преимущественное большинство из них – для предотвращения угрозы или ликвидацию последствий падения деревьев. При этом три автомобиля получили повреждения. Пострадал один человек", - говорится в сообщении. ГУМЧС по Петербургу призывает горожан соблюдать меры предосторожности в сложных погодных условиях. Ранее сообщалось, что по прогнозам синоптиков в четверг в Петербурге ожидается сильный ветер с порывами 25-27 метров в секунду. Затворы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений закрыли ночью для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше критических значений. Накануне городские службы Петербурга были переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, дорожники и садовники сформировали 66 аварийных бригад. Горожанам не рекомендуется гулять вблизи деревьев.
https://ria.ru/20231012/pogoda-1902169994.html
https://ria.ru/20220928/uragany-1820152230.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231012/neva-1902188577.html
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происшествия, жкх, санкт-петербург, нева (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, Санкт-Петербург, Нева (река), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ветер в Петербурге повалил деревья, пострадал человек
МЧС: ветер в Петербурге повалил деревья, пострадал человек, повредились машины