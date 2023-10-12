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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 12.10.2023
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08:10 12.10.2023 (обновлено: 08:28 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/pogoda-1902169994.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 12.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачно, дожди, порывистый ветер и до плюс 13 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T08:10
2023-10-12T08:28
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Облачно, дожди, порывистый ветер и до плюс 13 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице сформирует тёплый сектор активного циклона. В Москве и по области облачно, временами дожди. Максимальная температура воздуха в столице плюс 11 - плюс 13 градусов, на территории Подмосковья от 9 до 14 градусов тепла", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление в первой половине дня будет падать, затем начнёт расти, его минимальное значение составит 735 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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москва
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Леус: облачно, дожди, порывистый ветер и до плюс 13 ожидаются в Москве в четверг

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖенщина идет под зонтом во время дождя
Женщина идет под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Женщина идет под зонтом во время дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Облачно, дожди, порывистый ветер и до плюс 13 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня погоду в столице сформирует тёплый сектор активного циклона. В Москве и по области облачно, временами дожди. Максимальная температура воздуха в столице плюс 11 - плюс 13 градусов, на территории Подмосковья от 9 до 14 градусов тепла", - рассказал Леус.
По его словам, ветер ожидается юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление в первой половине дня будет падать, затем начнёт расти, его минимальное значение составит 735 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусЦентр "Фобос"
 
 
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