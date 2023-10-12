https://ria.ru/20231012/pogoda-1902169994.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 12.10.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачно, дожди, порывистый ветер и до плюс 13 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T08:10

2023-10-12T08:10

2023-10-12T08:28

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

центр "фобос"

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Облачно, дожди, порывистый ветер и до плюс 13 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице сформирует тёплый сектор активного циклона. В Москве и по области облачно, временами дожди. Максимальная температура воздуха в столице плюс 11 - плюс 13 градусов, на территории Подмосковья от 9 до 14 градусов тепла", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление в первой половине дня будет падать, затем начнёт расти, его минимальное значение составит 735 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20230927/zima-1898845945.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"