https://ria.ru/20231012/pogoda-1902169994.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 12.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачно, дожди, порывистый ветер и до плюс 13 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T08:10
2023-10-12T08:10
2023-10-12T08:28
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Облачно, дожди, порывистый ветер и до плюс 13 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице сформирует тёплый сектор активного циклона. В Москве и по области облачно, временами дожди. Максимальная температура воздуха в столице плюс 11 - плюс 13 градусов, на территории Подмосковья от 9 до 14 градусов тепла", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление в первой половине дня будет падать, затем начнёт расти, его минимальное значение составит 735 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20230927/zima-1898845945.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Леус: облачно, дожди, порывистый ветер и до плюс 13 ожидаются в Москве в четверг