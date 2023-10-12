https://ria.ru/20231012/podzhog-1902200628.html

Житель Архангельска пытался поджечь технику в воинской части

Житель Архангельска пытался поджечь технику в воинской части - РИА Новости, 12.10.2023

Житель Архангельска пытался поджечь технику в воинской части

Силовики пресекли попытку 18-летнего парня поджечь военную технику на территории воинской части в Архангельске, сообщили в пресс-службе регионального управления РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T10:57

2023-10-12T10:57

2023-10-12T10:57

происшествия

россия

архангельск

архангельская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МУРМАНСК, 12 окт – РИА Новости. Силовики пресекли попытку 18-летнего парня поджечь военную технику на территории воинской части в Архангельске, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. "РУФСБ России по Архангельской области совместно с УФСБ России по Северному флоту и УМВД России по Архангельской области пресечена попытка местного жителя совершить террористический акт на территории воинской части Архангельска", - говорится в сообщении. Отмечается, что 18-летний местный житель по заданию запрещенной в России террористической организации пытался поджечь самодельной смесью военную технику на территории воинской части. Инцидент произошел еще в сентябре, однако сообщили о нем только сейчас. Подозреваемый задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт). Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

https://ria.ru/20230719/podzhog-1885021227.html

россия

архангельск

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, архангельск, архангельская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)