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Житель Архангельска пытался поджечь технику в воинской части - РИА Новости, 12.10.2023
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10:57 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/podzhog-1902200628.html
Житель Архангельска пытался поджечь технику в воинской части
Житель Архангельска пытался поджечь технику в воинской части - РИА Новости, 12.10.2023
Житель Архангельска пытался поджечь технику в воинской части
Силовики пресекли попытку 18-летнего парня поджечь военную технику на территории воинской части в Архангельске, сообщили в пресс-службе регионального управления РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:57
2023-10-12T10:57
происшествия
россия
архангельск
архангельская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МУРМАНСК, 12 окт – РИА Новости. Силовики пресекли попытку 18-летнего парня поджечь военную технику на территории воинской части в Архангельске, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. "РУФСБ России по Архангельской области совместно с УФСБ России по Северному флоту и УМВД России по Архангельской области пресечена попытка местного жителя совершить террористический акт на территории воинской части Архангельска", - говорится в сообщении. Отмечается, что 18-летний местный житель по заданию запрещенной в России террористической организации пытался поджечь самодельной смесью военную технику на территории воинской части. Инцидент произошел еще в сентябре, однако сообщили о нем только сейчас. Подозреваемый задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт). Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
https://ria.ru/20230719/podzhog-1885021227.html
россия
архангельск
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происшествия, россия, архангельск, архангельская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Архангельск, Архангельская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Архангельска пытался поджечь технику в воинской части

ФСБ задержала жителя Архангельска, пытавшегося поджечь технику в воинской части

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МУРМАНСК, 12 окт – РИА Новости. Силовики пресекли попытку 18-летнего парня поджечь военную технику на территории воинской части в Архангельске, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
"РУФСБ России по Архангельской области совместно с УФСБ России по Северному флоту и УМВД России по Архангельской области пресечена попытка местного жителя совершить террористический акт на территории воинской части Архангельска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 18-летний местный житель по заданию запрещенной в России террористической организации пытался поджечь самодельной смесью военную технику на территории воинской части.
Инцидент произошел еще в сентябре, однако сообщили о нем только сейчас. Подозреваемый задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт). Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
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ПроисшествияРоссияАрхангельскАрхангельская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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