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Житель Архангельска пытался поджечь технику в воинской части
Житель Архангельска пытался поджечь технику в воинской части - РИА Новости, 12.10.2023
Житель Архангельска пытался поджечь технику в воинской части
Силовики пресекли попытку 18-летнего парня поджечь военную технику на территории воинской части в Архангельске, сообщили в пресс-службе регионального управления РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:57
2023-10-12T10:57
2023-10-12T10:57
происшествия
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архангельск
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МУРМАНСК, 12 окт – РИА Новости. Силовики пресекли попытку 18-летнего парня поджечь военную технику на территории воинской части в Архангельске, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. "РУФСБ России по Архангельской области совместно с УФСБ России по Северному флоту и УМВД России по Архангельской области пресечена попытка местного жителя совершить террористический акт на территории воинской части Архангельска", - говорится в сообщении. Отмечается, что 18-летний местный житель по заданию запрещенной в России террористической организации пытался поджечь самодельной смесью военную технику на территории воинской части. Инцидент произошел еще в сентябре, однако сообщили о нем только сейчас. Подозреваемый задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт). Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
https://ria.ru/20230719/podzhog-1885021227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, архангельск, архангельская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Архангельск, Архангельская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Архангельска пытался поджечь технику в воинской части
ФСБ задержала жителя Архангельска, пытавшегося поджечь технику в воинской части
МУРМАНСК, 12 окт – РИА Новости. Силовики пресекли попытку 18-летнего парня поджечь военную технику на территории воинской части в Архангельске, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
"РУФСБ России
по Архангельской области
совместно с УФСБ России по Северному флоту и УМВД России по Архангельской области пресечена попытка местного жителя совершить террористический акт на территории воинской части Архангельска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 18-летний местный житель по заданию запрещенной в России террористической организации пытался поджечь самодельной смесью военную технику на территории воинской части.
Инцидент произошел еще в сентябре, однако сообщили о нем только сейчас. Подозреваемый задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт). Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
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