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Новая площадка госфонда "Защитники Отечества" открылась в Тамбове - РИА Новости, 12.10.2023
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Тамбовская область
 
20:01 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/ploschadka-1902370562.html
Новая площадка госфонда "Защитники Отечества" открылась в Тамбове
Новая площадка госфонда "Защитники Отечества" открылась в Тамбове - РИА Новости, 12.10.2023
Новая площадка госфонда "Защитники Отечества" открылась в Тамбове
Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" открылся в Тамбове на новой площадке, сообщает... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T20:01
2023-10-12T20:01
тамбовская область
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тамбов
тамбовская область
максим егоров
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА,12 окт – РИА Новости. Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" открылся в Тамбове на новой площадке, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. Новый филиал находится по адресу: улица Базарная,104. Здесь созданы максимально комфортные условия для эффективной комплексной работы с ветеранами СВО и членами их семей. Различные структуры и ведомства для оказания необходимой помощи объединены по принципу "одного окна". Создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья, оборудованы детская комната и кабинет психологической разгрузки. В четверг глава региона Максим Егоров и председатель госфонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева встретились с ветеранами СВО, членами семей участников спецоперации и обсудили волнующие их вопросы. Речь шла не только о медицинском и социальном обслуживании, но также о возможностях переобучения и трудоустройства. В мероприятии приняла участие генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. "Сегодня наши военнослужащие, участвуя в специальной военной операции, каждый день проявляют мужество и героизм. Рискуют жизнью, обеспечивая безопасность страны и ее граждан. Благодарю всех участников специальной военной операции за самоотверженность, стойкость, верность Отечеству. Безусловно, важно обеспечить необходимую поддержку всех участников СВО. В этом и заключается основная задача фонда "Защитники Отечества". Мы постарались создать здесь не только максимально комфортные условия для индивидуального сопровождения каждой семьи, но и теплую душевную обстановку, в которой так нуждаются военнослужащие и члены их семей", - сказал Егоров. Филиал фонда "Защитники Отечества" создан в России по указу президента России в апреле 2023 года. Структуры фонда действуют в каждом муниципальном округе региона. Тамбовская область стала одним из первых регионов России, где филиалы фонда были созданы во всех муниципальных образованиях.
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россия, тамбов, тамбовская область, максим егоров, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Тамбовская область, Россия, Тамбов, Тамбовская область, Максим Егоров, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Новая площадка госфонда "Защитники Отечества" открылась в Тамбове

Новая площадка госфонда "Защитники Отечества" открылась в Тамбове

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкУлица Интернациональная в Тамбове
Улица Интернациональная в Тамбове - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Улица Интернациональная в Тамбове. Архивное фото
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МОСКВА,12 окт – РИА Новости. Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" открылся в Тамбове на новой площадке, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.
Новый филиал находится по адресу: улица Базарная,104. Здесь созданы максимально комфортные условия для эффективной комплексной работы с ветеранами СВО и членами их семей. Различные структуры и ведомства для оказания необходимой помощи объединены по принципу "одного окна". Создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья, оборудованы детская комната и кабинет психологической разгрузки.
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Матушкин: Дума работает в тесной связи с правительством Тамбовской области
4 августа, 15:49
В четверг глава региона Максим Егоров и председатель госфонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева встретились с ветеранами СВО, членами семей участников спецоперации и обсудили волнующие их вопросы. Речь шла не только о медицинском и социальном обслуживании, но также о возможностях переобучения и трудоустройства. В мероприятии приняла участие генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
"Сегодня наши военнослужащие, участвуя в специальной военной операции, каждый день проявляют мужество и героизм. Рискуют жизнью, обеспечивая безопасность страны и ее граждан. Благодарю всех участников специальной военной операции за самоотверженность, стойкость, верность Отечеству. Безусловно, важно обеспечить необходимую поддержку всех участников СВО. В этом и заключается основная задача фонда "Защитники Отечества". Мы постарались создать здесь не только максимально комфортные условия для индивидуального сопровождения каждой семьи, но и теплую душевную обстановку, в которой так нуждаются военнослужащие и члены их семей", - сказал Егоров.
Филиал фонда "Защитники Отечества" создан в России по указу президента России в апреле 2023 года. Структуры фонда действуют в каждом муниципальном округе региона. Тамбовская область стала одним из первых регионов России, где филиалы фонда были созданы во всех муниципальных образованиях.
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Более 140 произведений про СВО прислали на конкурс в Тамбовской области
25 июля, 17:38
 
Тамбовская областьРоссияТамбовТамбовская областьМаксим ЕгоровСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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