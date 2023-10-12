Новая площадка госфонда "Защитники Отечества" открылась в Тамбове
Новая площадка госфонда "Защитники Отечества" открылась в Тамбове
Улица Интернациональная в Тамбове. Архивное фото
МОСКВА,12 окт – РИА Новости. Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" открылся в Тамбове на новой площадке, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.
Новый филиал находится по адресу: улица Базарная,104. Здесь созданы максимально комфортные условия для эффективной комплексной работы с ветеранами СВО и членами их семей. Различные структуры и ведомства для оказания необходимой помощи объединены по принципу "одного окна". Создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья, оборудованы детская комната и кабинет психологической разгрузки.
В четверг глава региона Максим Егоров и председатель госфонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева встретились с ветеранами СВО, членами семей участников спецоперации и обсудили волнующие их вопросы. Речь шла не только о медицинском и социальном обслуживании, но также о возможностях переобучения и трудоустройства. В мероприятии приняла участие генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
"Сегодня наши военнослужащие, участвуя в специальной военной операции, каждый день проявляют мужество и героизм. Рискуют жизнью, обеспечивая безопасность страны и ее граждан. Благодарю всех участников специальной военной операции за самоотверженность, стойкость, верность Отечеству. Безусловно, важно обеспечить необходимую поддержку всех участников СВО. В этом и заключается основная задача фонда "Защитники Отечества". Мы постарались создать здесь не только максимально комфортные условия для индивидуального сопровождения каждой семьи, но и теплую душевную обстановку, в которой так нуждаются военнослужащие и члены их семей", - сказал Егоров.
Филиал фонда "Защитники Отечества" создан в России по указу президента России в апреле 2023 года. Структуры фонда действуют в каждом муниципальном округе региона. Тамбовская область стала одним из первых регионов России, где филиалы фонда были созданы во всех муниципальных образованиях.