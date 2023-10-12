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В АТОР рассказали, сколько стоит отдых в Петербурге на ноябрьские праздники - РИА Новости, 12.10.2023
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Туризм
 
14:55 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/peterburg-1902236912.html
В АТОР рассказали, сколько стоит отдых в Петербурге на ноябрьские праздники
В АТОР рассказали, сколько стоит отдых в Петербурге на ноябрьские праздники - РИА Новости, 12.10.2023
В АТОР рассказали, сколько стоит отдых в Петербурге на ноябрьские праздники
Туроператоры определили стоимость экскурсионных поездок в Санкт-Петербург в длинные ноябрьские выходные, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:55
2023-10-12T14:55
туризм
новости - туризм
санкт-петербург
нева (река)
петергоф
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
туризм
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Туроператоры определили стоимость экскурсионных поездок в Санкт-Петербург в длинные ноябрьские выходные, сообщает АТОР. Город на Неве – один из лидеров продаж на внутреннем рынке на период с 4 по 6 ноября, говорят участники рынка. Они оценивают спрос как стабильный, за год продажи по этому направлению выросли на десять процентов.Наибольшим спросом на длинные выходные в ноябре пользуются классические экскурсионные туры продолжительностью от трех до пяти дней. В основном клиенты бронируют отели в центре категории три и четыре звезды. Пик продаж ожидается с 14 до 25 октября, тогда в популярных гостиницах мест не останется, гости будут выкупать номера в отдаленных районах, а цены станут выше.В этом году путешественники стали активнее бронировать готовые туры с авиабилетами, отелем и включенными экскурсиями, говорят участники рынка.Классический экскурсионный тур в Санкт-Петербург на три дня стоит в среднем от десяти до 12 тысяч рублей на персону. Расходы на дорогу нужно учесть отдельно. В программу, как правило, входят проживание в отеле с завтраком, три-четыре экскурсии – как правило, это обзорная по городу, посещение Эрмитажа и загородных царских резиденций (Петергоф или Царское Село).Туры на четыре-пять дней обойдутся в сумму от 13 до 18 тысяч рублей на одного. Комбинированный тур, включающий Санкт-Петербург и Карелию, стоит от 19 до 22 тысяч рублей. Дорогу нужно оплатить отдельно.
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санкт-петербург
нева (река)
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РИА Новости
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новости - туризм, санкт-петербург, нева (река), петергоф, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Нева (река), Петергоф, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Туризм
В АТОР рассказали, сколько стоит отдых в Петербурге на ноябрьские праздники

АТОР: цены на туры в Петербург на ноябрьские праздники – от десяти тысяч рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Адмиралтейство и Петропавловский собор с колоннады Исаакиевского собора
Вид на Адмиралтейство и Петропавловский собор с колоннады Исаакиевского собора - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Туроператоры определили стоимость экскурсионных поездок в Санкт-Петербург в длинные ноябрьские выходные, сообщает АТОР.
Город на Неве – один из лидеров продаж на внутреннем рынке на период с 4 по 6 ноября, говорят участники рынка. Они оценивают спрос как стабильный, за год продажи по этому направлению выросли на десять процентов.
Наибольшим спросом на длинные выходные в ноябре пользуются классические экскурсионные туры продолжительностью от трех до пяти дней. В основном клиенты бронируют отели в центре категории три и четыре звезды. Пик продаж ожидается с 14 до 25 октября, тогда в популярных гостиницах мест не останется, гости будут выкупать номера в отдаленных районах, а цены станут выше.
В этом году путешественники стали активнее бронировать готовые туры с авиабилетами, отелем и включенными экскурсиями, говорят участники рынка.
Классический экскурсионный тур в Санкт-Петербург на три дня стоит в среднем от десяти до 12 тысяч рублей на персону. Расходы на дорогу нужно учесть отдельно. В программу, как правило, входят проживание в отеле с завтраком, три-четыре экскурсии – как правило, это обзорная по городу, посещение Эрмитажа и загородных царских резиденций (Петергоф или Царское Село).
Туры на четыре-пять дней обойдутся в сумму от 13 до 18 тысяч рублей на одного. Комбинированный тур, включающий Санкт-Петербург и Карелию, стоит от 19 до 22 тысяч рублей. Дорогу нужно оплатить отдельно.
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ТуризмНовости - ТуризмСанкт-ПетербургНева (река)ПетергофАссоциация туроператоров России (АТОР)отдых в РоссииТуризм
 
 
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