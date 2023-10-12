https://ria.ru/20231012/peterburg-1902236912.html

В АТОР рассказали, сколько стоит отдых в Петербурге на ноябрьские праздники

В АТОР рассказали, сколько стоит отдых в Петербурге на ноябрьские праздники - РИА Новости, 12.10.2023

В АТОР рассказали, сколько стоит отдых в Петербурге на ноябрьские праздники

Туроператоры определили стоимость экскурсионных поездок в Санкт-Петербург в длинные ноябрьские выходные, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:55

2023-10-12T14:55

2023-10-12T14:55

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Туроператоры определили стоимость экскурсионных поездок в Санкт-Петербург в длинные ноябрьские выходные, сообщает АТОР. Город на Неве – один из лидеров продаж на внутреннем рынке на период с 4 по 6 ноября, говорят участники рынка. Они оценивают спрос как стабильный, за год продажи по этому направлению выросли на десять процентов.Наибольшим спросом на длинные выходные в ноябре пользуются классические экскурсионные туры продолжительностью от трех до пяти дней. В основном клиенты бронируют отели в центре категории три и четыре звезды. Пик продаж ожидается с 14 до 25 октября, тогда в популярных гостиницах мест не останется, гости будут выкупать номера в отдаленных районах, а цены станут выше.В этом году путешественники стали активнее бронировать готовые туры с авиабилетами, отелем и включенными экскурсиями, говорят участники рынка.Классический экскурсионный тур в Санкт-Петербург на три дня стоит в среднем от десяти до 12 тысяч рублей на персону. Расходы на дорогу нужно учесть отдельно. В программу, как правило, входят проживание в отеле с завтраком, три-четыре экскурсии – как правило, это обзорная по городу, посещение Эрмитажа и загородных царских резиденций (Петергоф или Царское Село).Туры на четыре-пять дней обойдутся в сумму от 13 до 18 тысяч рублей на одного. Комбинированный тур, включающий Санкт-Петербург и Карелию, стоит от 19 до 22 тысяч рублей. Дорогу нужно оплатить отдельно.

https://ria.ru/20231012/sochi-1902223974.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, санкт-петербург, нева (река), петергоф, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, туризм