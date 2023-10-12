В АТОР рассказали, сколько стоит отдых в Петербурге на ноябрьские праздники
АТОР: цены на туры в Петербург на ноябрьские праздники – от десяти тысяч рублей
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Адмиралтейство и Петропавловский собор с колоннады Исаакиевского собора
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Туроператоры определили стоимость экскурсионных поездок в Санкт-Петербург в длинные ноябрьские выходные, сообщает АТОР.
Город на Неве – один из лидеров продаж на внутреннем рынке на период с 4 по 6 ноября, говорят участники рынка. Они оценивают спрос как стабильный, за год продажи по этому направлению выросли на десять процентов.
Наибольшим спросом на длинные выходные в ноябре пользуются классические экскурсионные туры продолжительностью от трех до пяти дней. В основном клиенты бронируют отели в центре категории три и четыре звезды. Пик продаж ожидается с 14 до 25 октября, тогда в популярных гостиницах мест не останется, гости будут выкупать номера в отдаленных районах, а цены станут выше.
В этом году путешественники стали активнее бронировать готовые туры с авиабилетами, отелем и включенными экскурсиями, говорят участники рынка.
Классический экскурсионный тур в Санкт-Петербург на три дня стоит в среднем от десяти до 12 тысяч рублей на персону. Расходы на дорогу нужно учесть отдельно. В программу, как правило, входят проживание в отеле с завтраком, три-четыре экскурсии – как правило, это обзорная по городу, посещение Эрмитажа и загородных царских резиденций (Петергоф или Царское Село).
Туры на четыре-пять дней обойдутся в сумму от 13 до 18 тысяч рублей на одного. Комбинированный тур, включающий Санкт-Петербург и Карелию, стоит от 19 до 22 тысяч рублей. Дорогу нужно оплатить отдельно.