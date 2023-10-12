https://ria.ru/20231012/pereimenovanie-1902219056.html

За переименование Ростова в Ростов Великий выступили 58% жителей

За переименование Ростова в Ростов Великий выступили 58% жителей - РИА Новости, 12.10.2023

За переименование Ростова в Ростов Великий выступили 58% жителей

Более половины жителей Ростова в Ярославской области поддержали идею о переименовании города в Ростов Великий, итоги опроса в торжественной обстановке передали... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:18

2023-10-12T12:18

2023-10-12T12:18

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Более половины жителей Ростова в Ярославской области поддержали идею о переименовании города в Ростов Великий, итоги опроса в торжественной обстановке передали губернатору региона Михаилу Евраеву, сообщает областное правительство. По данным областного правительства, завершился опрос жителей на тему переименования Ростова в Ростов Великий. "Поддержали инициативу губернатора Ярославской области Михаила Евраева 13854 человека – 58% местных жителей. В торжественной обстановке главе региона вручили опросные листы. Следующий шаг – рассмотрение вопроса в Ярославской областной Думе", - сообщает областное правительство. Губернатор поблагодарил всех, кто поддержал идею, по его словам, эти люди "радеют за город, его развитие". "В ближайшее время нам предстоит доделать все парки, набережную, театр, подсветку кремля. Большие работы предстоят по замене сетей канализации, выделены деньги на водоочистку, ремонт дорог и дворов. Нам крайне важно сделать так, чтобы у города не только название было такое яркое – Великий, но и чтобы он был полностью приведен в порядок во всех направлениях, и мы им гордились", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Особые слова признательности глава региона адресовал ростовским общественникам, которые провели большую работу по опросу населения. Работа оргкомитета, сформированного по распоряжению губернатора, продолжается. Участники собирают необходимые документы, которые впоследствии будут представлены в Ярославскую областную думу, а затем и в Государственную Думу РФ. Закон о переименовании может быть подписан в 2024 году, уточняет правительство области.

https://ria.ru/20231009/dorogi-1901618821.html

https://ria.ru/20231006/mediki-1900943740.html

ростов

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ростов, ярославская область, михаил евраев, ярославская областная дума, россия