https://ria.ru/20231012/peregovory-1902210487.html

Посол Израиля заявил об отсутствии переговоров по заложникам в плену ХАМАС

Посол Израиля заявил об отсутствии переговоров по заложникам в плену ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023

Посол Израиля заявил об отсутствии переговоров по заложникам в плену ХАМАС

Переговоры об освобождении заложников из плена ХАМАС пока не ведутся, так как Израиль должен сначала понять, в каком они состоянии, заявил журналистам посол... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T11:41

2023-10-12T11:41

2023-10-12T11:46

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Переговоры об освобождении заложников из плена ХАМАС пока не ведутся, так как Израиль должен сначала понять, в каком они состоянии, заявил журналистам посол Израиля в России Александр Бен Цви."Переговоры не ведутся, потому что сначала мы должны понять, кто там есть, в каком они состоянии", - сказал посол журналистам в Москве.Он отметил, что ХАМАС обещал, что опубликует списки тех, кто находится в их руках, но до сих пор этого не было сделано.

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году