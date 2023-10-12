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Посол Израиля заявил об отсутствии переговоров по заложникам в плену ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023
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11:41 12.10.2023 (обновлено: 11:46 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/peregovory-1902210487.html
Посол Израиля заявил об отсутствии переговоров по заложникам в плену ХАМАС
Посол Израиля заявил об отсутствии переговоров по заложникам в плену ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023
Посол Израиля заявил об отсутствии переговоров по заложникам в плену ХАМАС
Переговоры об освобождении заложников из плена ХАМАС пока не ведутся, так как Израиль должен сначала понять, в каком они состоянии, заявил журналистам посол... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:41
2023-10-12T11:46
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Переговоры об освобождении заложников из плена ХАМАС пока не ведутся, так как Израиль должен сначала понять, в каком они состоянии, заявил журналистам посол Израиля в России Александр Бен Цви."Переговоры не ведутся, потому что сначала мы должны понять, кто там есть, в каком они состоянии", - сказал посол журналистам в Москве.Он отметил, что ХАМАС обещал, что опубликует списки тех, кто находится в их руках, но до сих пор этого не было сделано.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посол Израиля заявил об отсутствии переговоров по заложникам в плену ХАМАС

Бен Цви: переговоры об освобождении заложников из плена ХАМАС сейчас не ведутся

© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Переговоры об освобождении заложников из плена ХАМАС пока не ведутся, так как Израиль должен сначала понять, в каком они состоянии, заявил журналистам посол Израиля в России Александр Бен Цви.
«
"Переговоры не ведутся, потому что сначала мы должны понять, кто там есть, в каком они состоянии", - сказал посол журналистам в Москве.
Он отметил, что ХАМАС обещал, что опубликует списки тех, кто находится в их руках, но до сих пор этого не было сделано.
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В миреИзраильХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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