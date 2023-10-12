https://ria.ru/20231012/peregovory-1902210487.html
Посол Израиля заявил об отсутствии переговоров по заложникам в плену ХАМАС
Посол Израиля заявил об отсутствии переговоров по заложникам в плену ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023
Посол Израиля заявил об отсутствии переговоров по заложникам в плену ХАМАС
Переговоры об освобождении заложников из плена ХАМАС пока не ведутся, так как Израиль должен сначала понять, в каком они состоянии, заявил журналистам посол... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:41
2023-10-12T11:41
2023-10-12T11:46
в мире
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Переговоры об освобождении заложников из плена ХАМАС пока не ведутся, так как Израиль должен сначала понять, в каком они состоянии, заявил журналистам посол Израиля в России Александр Бен Цви."Переговоры не ведутся, потому что сначала мы должны понять, кто там есть, в каком они состоянии", - сказал посол журналистам в Москве.Он отметил, что ХАМАС обещал, что опубликует списки тех, кто находится в их руках, но до сих пор этого не было сделано.
https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посол Израиля заявил об отсутствии переговоров по заложникам в плену ХАМАС
Бен Цви: переговоры об освобождении заложников из плена ХАМАС сейчас не ведутся