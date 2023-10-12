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СБУ обвинила журналистку Панченко в госизмене - РИА Новости, 12.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:27 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/panchenko-1902237828.html
СБУ обвинила журналистку Панченко в госизмене
СБУ обвинила журналистку Панченко в госизмене - РИА Новости, 12.10.2023
СБУ обвинила журналистку Панченко в госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в четверг в Telegram-канале о предъявлении новых обвинений журналистке Диане Панченко, ее обвиняют в государственной... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:27
2023-10-12T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в четверг в Telegram-канале о предъявлении новых обвинений журналистке Диане Панченко, ее обвиняют в государственной измене. Журналистка ранее работала на телеканалах оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. Теперь она делает передачи для своего YouTube-канала по актуальным темам украинской повестки дня. Отдельные видео собирают несколько миллионов просмотров, включая документальный фильм про Донбасс. В августе ей дал резонансное интервью Александр Лукашенко, которое посмотрели почти 3 миллиона раз. "СБУ собрала доказательства государственной измены экс-ведущей телеканалов (украинского политика Виктора -ред.) Медведчука Дианы Панченко, она уведомлена о новом подозрении", - говорится в сообщениие ведомства. Отмечается, что Панченко обвиняется по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины: государственная измена в условиях военного времени. Как отмечают в ведомстве, Панченко якобы "распространяет пропагандистские сюжеты" в роликах на своем канале в YouTube и через публикации в "прокремлевских" Telegram-каналах. В январе Служба безопасности Украины обвинила Панченко в поддержке российской специальной военной операции из-за репортажей из Мариуполя и Донецка. Как заявили тогда в СБУ, в августе 2022 года Панченко приехала в ДНР, где продолжила журналистскую деятельность, освещая события в Мариуполе и Донецке. Тогда журналистке инкриминировали "оправдание вооруженной агрессии против Украины".
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в мире, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ обвинила журналистку Панченко в госизмене

СБУ предъявила новые обвинения в госизмене журналистке Диане Панченко

© Фото : Диана ПанченкоДиана Панченко
Диана Панченко - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : Диана Панченко
Диана Панченко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в четверг в Telegram-канале о предъявлении новых обвинений журналистке Диане Панченко, ее обвиняют в государственной измене.
Журналистка ранее работала на телеканалах оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. Теперь она делает передачи для своего YouTube-канала по актуальным темам украинской повестки дня. Отдельные видео собирают несколько миллионов просмотров, включая документальный фильм про Донбасс. В августе ей дал резонансное интервью Александр Лукашенко, которое посмотрели почти 3 миллиона раз.
"СБУ собрала доказательства государственной измены экс-ведущей телеканалов (украинского политика Виктора -ред.) Медведчука Дианы Панченко, она уведомлена о новом подозрении", - говорится в сообщениие ведомства. Отмечается, что Панченко обвиняется по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины: государственная измена в условиях военного времени. Как отмечают в ведомстве, Панченко якобы "распространяет пропагандистские сюжеты" в роликах на своем канале в YouTube и через публикации в "прокремлевских" Telegram-каналах.
В январе Служба безопасности Украины обвинила Панченко в поддержке российской специальной военной операции из-за репортажей из Мариуполя и Донецка. Как заявили тогда в СБУ, в августе 2022 года Панченко приехала в ДНР, где продолжила журналистскую деятельность, освещая события в Мариуполе и Донецке. Тогда журналистке инкриминировали "оправдание вооруженной агрессии против Украины".
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