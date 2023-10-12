СБУ обвинила журналистку Панченко в госизмене
СБУ предъявила новые обвинения в госизмене журналистке Диане Панченко
© Фото : Диана ПанченкоДиана Панченко
© Фото : Диана Панченко
Диана Панченко. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в четверг в Telegram-канале о предъявлении новых обвинений журналистке Диане Панченко, ее обвиняют в государственной измене.
Журналистка ранее работала на телеканалах оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. Теперь она делает передачи для своего YouTube-канала по актуальным темам украинской повестки дня. Отдельные видео собирают несколько миллионов просмотров, включая документальный фильм про Донбасс. В августе ей дал резонансное интервью Александр Лукашенко, которое посмотрели почти 3 миллиона раз.
"СБУ собрала доказательства государственной измены экс-ведущей телеканалов (украинского политика Виктора -ред.) Медведчука Дианы Панченко, она уведомлена о новом подозрении", - говорится в сообщениие ведомства. Отмечается, что Панченко обвиняется по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины: государственная измена в условиях военного времени. Как отмечают в ведомстве, Панченко якобы "распространяет пропагандистские сюжеты" в роликах на своем канале в YouTube и через публикации в "прокремлевских" Telegram-каналах.
В январе Служба безопасности Украины обвинила Панченко в поддержке российской специальной военной операции из-за репортажей из Мариуполя и Донецка. Как заявили тогда в СБУ, в августе 2022 года Панченко приехала в ДНР, где продолжила журналистскую деятельность, освещая события в Мариуполе и Донецке. Тогда журналистке инкриминировали "оправдание вооруженной агрессии против Украины".