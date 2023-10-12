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Главы МИД СНГ призвали Израиль и Палестину прекратить боестолкновения - РИА Новости, 12.10.2023
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09:10 12.10.2023 (обновлено: 09:31 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/palestina-1902177438.html
Главы МИД СНГ призвали Израиль и Палестину прекратить боестолкновения
Главы МИД СНГ призвали Израиль и Палестину прекратить боестолкновения - РИА Новости, 12.10.2023
Главы МИД СНГ призвали Израиль и Палестину прекратить боестолкновения
Главы МИД СНГ обсудили конфликт между Израилем и Палестиной, все считают необходимым прекратить боестолкновения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T09:10
2023-10-12T09:31
в мире
израиль
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
снг
сергей лавров
россия
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Главы МИД СНГ обсудили конфликт между Израилем и Палестиной, все считают необходимым прекратить боестолкновения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сегодня мы эту тему затронули", - сказал он в ходе пресс-подхода, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Министр добавил, что "у всех единое мнение, сегодня мы это обсуждали в узком составе, что нужно немедленно прекратить этот конфликт".Лавров призвал обе стороны соблюдать гуманитарное право и избегать неизбирательного применения силы. "У всех единое мнение, что нужно немедленно прекратить этот конфликт, соблюдать международное гуманитарное право, не допускать каких-либо террористических акций, неизбирательного применения силы, от которого могут пострадать и уже страдают гражданские лица с обеих сторон", - сказал министр.Он добавил, что главы министерств иностранных дел стран СНГ рассмотрят возможность согласовать общую позицию по обострению палестино-израильского конфликта до саммита глав государств, входящих в содружество. "В тот же день, когда началась эта горячая фаза противостояния ХАМАС и Израиля, сделали заявление, официальное заявление министерства иностранных дел, в котором призвали ровно к тому, о чем вы сейчас говорите - к немедленному прекращению огня и возобновлению прямых переговоров между Израилем и Палестиной. Сегодня (на саммите глав МИД стран СНГ - ред.) мы эту тему затронули. Посмотрим, до саммита (глав государства СНГ) будет ли возможность согласовать какую-то общую позицию для ее официального представления", - сказал Лавров.
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в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, снг, сергей лавров, россия
В мире, Израиль, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, СНГ, Сергей Лавров, Россия
Главы МИД СНГ призвали Израиль и Палестину прекратить боестолкновения

Лавров: главы МИД СНГ выступили за прекращение конфликта Израиля с Палестиной

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Главы МИД СНГ обсудили конфликт между Израилем и Палестиной, все считают необходимым прекратить боестолкновения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня мы эту тему затронули", - сказал он в ходе пресс-подхода, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Министр добавил, что "у всех единое мнение, сегодня мы это обсуждали в узком составе, что нужно немедленно прекратить этот конфликт".
Лавров призвал обе стороны соблюдать гуманитарное право и избегать неизбирательного применения силы. "У всех единое мнение, что нужно немедленно прекратить этот конфликт, соблюдать международное гуманитарное право, не допускать каких-либо террористических акций, неизбирательного применения силы, от которого могут пострадать и уже страдают гражданские лица с обеих сторон", - сказал министр.
Он добавил, что главы министерств иностранных дел стран СНГ рассмотрят возможность согласовать общую позицию по обострению палестино-израильского конфликта до саммита глав государств, входящих в содружество. "В тот же день, когда началась эта горячая фаза противостояния ХАМАС и Израиля, сделали заявление, официальное заявление министерства иностранных дел, в котором призвали ровно к тому, о чем вы сейчас говорите - к немедленному прекращению огня и возобновлению прямых переговоров между Израилем и Палестиной. Сегодня (на саммите глав МИД стран СНГ - ред.) мы эту тему затронули. Посмотрим, до саммита (глав государства СНГ) будет ли возможность согласовать какую-то общую позицию для ее официального представления", - сказал Лавров.
Флаги США и Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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В миреИзраильПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСНГСергей ЛавровРоссия
 
 
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