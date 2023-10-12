https://ria.ru/20231012/palestina-1902177438.html
Главы МИД СНГ призвали Израиль и Палестину прекратить боестолкновения
Главы МИД СНГ призвали Израиль и Палестину прекратить боестолкновения - РИА Новости, 12.10.2023
Главы МИД СНГ призвали Израиль и Палестину прекратить боестолкновения
Главы МИД СНГ обсудили конфликт между Израилем и Палестиной, все считают необходимым прекратить боестолкновения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T09:10
2023-10-12T09:10
2023-10-12T09:31
в мире
израиль
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
снг
сергей лавров
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902176313_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_40c35d6813b1b93a4b4827cebb10bbb5.jpg
БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Главы МИД СНГ обсудили конфликт между Израилем и Палестиной, все считают необходимым прекратить боестолкновения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сегодня мы эту тему затронули", - сказал он в ходе пресс-подхода, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Министр добавил, что "у всех единое мнение, сегодня мы это обсуждали в узком составе, что нужно немедленно прекратить этот конфликт".Лавров призвал обе стороны соблюдать гуманитарное право и избегать неизбирательного применения силы. "У всех единое мнение, что нужно немедленно прекратить этот конфликт, соблюдать международное гуманитарное право, не допускать каких-либо террористических акций, неизбирательного применения силы, от которого могут пострадать и уже страдают гражданские лица с обеих сторон", - сказал министр.Он добавил, что главы министерств иностранных дел стран СНГ рассмотрят возможность согласовать общую позицию по обострению палестино-израильского конфликта до саммита глав государств, входящих в содружество. "В тот же день, когда началась эта горячая фаза противостояния ХАМАС и Израиля, сделали заявление, официальное заявление министерства иностранных дел, в котором призвали ровно к тому, о чем вы сейчас говорите - к немедленному прекращению огня и возобновлению прямых переговоров между Израилем и Палестиной. Сегодня (на саммите глав МИД стран СНГ - ред.) мы эту тему затронули. Посмотрим, до саммита (глав государства СНГ) будет ли возможность согласовать какую-то общую позицию для ее официального представления", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html
израиль
палестина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902176313_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_c5e1b89bb16fffd2ef32c99d4b7a2fe5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, снг, сергей лавров, россия
В мире, Израиль, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, СНГ, Сергей Лавров, Россия
Главы МИД СНГ призвали Израиль и Палестину прекратить боестолкновения
Лавров: главы МИД СНГ выступили за прекращение конфликта Израиля с Палестиной
БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Главы МИД СНГ обсудили конфликт между Израилем и Палестиной, все считают необходимым прекратить боестолкновения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня мы эту тему затронули", - сказал он в ходе пресс-подхода, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Министр добавил, что "у всех единое мнение, сегодня мы это обсуждали в узком составе, что нужно немедленно прекратить этот конфликт".
Лавров призвал обе стороны соблюдать гуманитарное право и избегать неизбирательного применения силы. "У всех единое мнение, что нужно немедленно прекратить этот конфликт, соблюдать международное гуманитарное право, не допускать каких-либо террористических акций, неизбирательного применения силы, от которого могут пострадать и уже страдают гражданские лица с обеих сторон", - сказал министр.
Он добавил, что главы министерств иностранных дел стран СНГ рассмотрят возможность согласовать общую позицию по обострению палестино-израильского конфликта до саммита глав государств, входящих в содружество. "В тот же день, когда началась эта горячая фаза противостояния ХАМАС
и Израиля, сделали заявление, официальное заявление министерства иностранных дел, в котором призвали ровно к тому, о чем вы сейчас говорите - к немедленному прекращению огня и возобновлению прямых переговоров между Израилем и Палестиной. Сегодня (на саммите глав МИД стран СНГ - ред.) мы эту тему затронули. Посмотрим, до саммита (глав государства СНГ) будет ли возможность согласовать какую-то общую позицию для ее официального представления", - сказал Лавров.
США толкают Израиль к уничтожению