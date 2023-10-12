https://ria.ru/20231012/palestina-1902177438.html

Главы МИД СНГ призвали Израиль и Палестину прекратить боестолкновения

Главы МИД СНГ призвали Израиль и Палестину прекратить боестолкновения - РИА Новости, 12.10.2023

Главы МИД СНГ призвали Израиль и Палестину прекратить боестолкновения

Главы МИД СНГ обсудили конфликт между Израилем и Палестиной, все считают необходимым прекратить боестолкновения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T09:10

2023-10-12T09:10

2023-10-12T09:31

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Главы МИД СНГ обсудили конфликт между Израилем и Палестиной, все считают необходимым прекратить боестолкновения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сегодня мы эту тему затронули", - сказал он в ходе пресс-подхода, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Министр добавил, что "у всех единое мнение, сегодня мы это обсуждали в узком составе, что нужно немедленно прекратить этот конфликт".Лавров призвал обе стороны соблюдать гуманитарное право и избегать неизбирательного применения силы. "У всех единое мнение, что нужно немедленно прекратить этот конфликт, соблюдать международное гуманитарное право, не допускать каких-либо террористических акций, неизбирательного применения силы, от которого могут пострадать и уже страдают гражданские лица с обеих сторон", - сказал министр.Он добавил, что главы министерств иностранных дел стран СНГ рассмотрят возможность согласовать общую позицию по обострению палестино-израильского конфликта до саммита глав государств, входящих в содружество. "В тот же день, когда началась эта горячая фаза противостояния ХАМАС и Израиля, сделали заявление, официальное заявление министерства иностранных дел, в котором призвали ровно к тому, о чем вы сейчас говорите - к немедленному прекращению огня и возобновлению прямых переговоров между Израилем и Палестиной. Сегодня (на саммите глав МИД стран СНГ - ред.) мы эту тему затронули. Посмотрим, до саммита (глав государства СНГ) будет ли возможность согласовать какую-то общую позицию для ее официального представления", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, снг, сергей лавров, россия