https://ria.ru/20231012/palasios-1902190073.html
В Москве нашли мертвым министра посольства Эквадора, сообщил источник
В Москве нашли мертвым министра посольства Эквадора, сообщил источник - РИА Новости, 12.10.2023
В Москве нашли мертвым министра посольства Эквадора, сообщил источник
Полномочный министр посольства Эквадора в России Хорхе Патрисио Паласиос Поррас найден мертвым в квартире в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:05
2023-10-12T10:05
2023-10-12T11:00
эквадор
россия
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Полномочный министр посольства Эквадора в России Хорхе Патрисио Паласиос Поррас найден мертвым в квартире в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в органах охраны правопорядка. "Тело <...> обнаружено в квартире дома в Кривоарбатском переулке. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер", — сказал собеседник агентства.Проводится доследственная проверка.Другой источник рассказал РИА Новости, что, предварительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность.Согласно информации на сайте российского МИД, Паласиос Поррас — полномочный министр посольства Эквадора.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эквадор, россия, происшествия, москва
Эквадор, Россия, Происшествия, Москва
В Москве нашли мертвым министра посольства Эквадора, сообщил источник
Министра посольства Эквадора Паласиоса Порраса нашли мертвым в квартире в Москве
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Полномочный министр посольства Эквадора в России Хорхе Патрисио Паласиос Поррас найден мертвым в квартире в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в органах охраны правопорядка.
"Тело <...> обнаружено в квартире дома в Кривоарбатском переулке. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер", — сказал собеседник агентства.
Проводится доследственная проверка.
Другой источник рассказал РИА Новости, что, предварительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Согласно информации на сайте российского МИД, Паласиос Поррас — полномочный министр посольства Эквадора.