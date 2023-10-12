https://ria.ru/20231012/palasios-1902190073.html

В Москве нашли мертвым министра посольства Эквадора, сообщил источник

В Москве нашли мертвым министра посольства Эквадора, сообщил источник - РИА Новости, 12.10.2023

В Москве нашли мертвым министра посольства Эквадора, сообщил источник

Полномочный министр посольства Эквадора в России Хорхе Патрисио Паласиос Поррас найден мертвым в квартире в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T10:05

2023-10-12T10:05

2023-10-12T11:00

эквадор

россия

происшествия

москва

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Полномочный министр посольства Эквадора в России Хорхе Патрисио Паласиос Поррас найден мертвым в квартире в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в органах охраны правопорядка. "Тело <...> обнаружено в квартире дома в Кривоарбатском переулке. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер", — сказал собеседник агентства.Проводится доследственная проверка.Другой источник рассказал РИА Новости, что, предварительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность.Согласно информации на сайте российского МИД, Паласиос Поррас — полномочный министр посольства Эквадора.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

эквадор, россия, происшествия, москва