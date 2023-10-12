https://ria.ru/20231012/pakistan-1902200291.html
Минэнерго Пакистана планирует обеспечить страну российской нефтью
Минэнерго Пакистана планирует обеспечить страну российской нефтью - РИА Новости, 12.10.2023
Минэнерго Пакистана планирует обеспечить страну российской нефтью
Пакистан ожидает, что в будущем сможет закрыть 10% своей потребности в нефти за счет поставок из России, в ближайшие годы сможет увеличить эту долю до 30%, об... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:55
2023-10-12T10:55
2023-10-12T14:32
пакистан
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
в мире
экономика
нефть
россия
ближний восток
цены на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_f1e5af89dc83adf6cc235c19bf046342.jpg
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Пакистан ожидает, что в будущем сможет закрыть 10% своей потребности в нефти за счет поставок из России, в ближайшие годы сможет увеличить эту долю до 30%, об этом в рамках Российской энергетической недели сообщил министр энергетики Пакистана Мухаммад Али.Министр на сессии "Мировой нефтегазовый рынок: как пройти период турбулентности" отметил, что традиционно Пакистан закупал нефть с Ближнего Востока, а в июле впервые получил пробную поставку нефти из России, качество топлива устроило страну."Мы думаем, что в будущем мы сможем закрыть 10% нашей потребности российской нефтью. В ближайшие несколько лет мы можем увеличить долю до 30%", - сказал он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231012/neft-1902194481.html
пакистан
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_f0ee669b8a8d859bf461b422b94ac017.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пакистан, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире, экономика, нефть, россия, ближний восток, цены на нефть, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Пакистан, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире, Экономика, Нефть, Россия, Ближний Восток, Цены на нефть, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Минэнерго Пакистана планирует обеспечить страну российской нефтью
Минэнерго Пакистана: российская нефть обеспечит 10% всех потребностей страны