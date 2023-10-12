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Минэнерго Пакистана планирует обеспечить страну российской нефтью - РИА Новости, 12.10.2023
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10:55 12.10.2023 (обновлено: 14:32 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/pakistan-1902200291.html
Минэнерго Пакистана планирует обеспечить страну российской нефтью
Минэнерго Пакистана планирует обеспечить страну российской нефтью - РИА Новости, 12.10.2023
Минэнерго Пакистана планирует обеспечить страну российской нефтью
Пакистан ожидает, что в будущем сможет закрыть 10% своей потребности в нефти за счет поставок из России, в ближайшие годы сможет увеличить эту долю до 30%, об... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:55
2023-10-12T14:32
пакистан
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
в мире
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ближний восток
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Пакистан ожидает, что в будущем сможет закрыть 10% своей потребности в нефти за счет поставок из России, в ближайшие годы сможет увеличить эту долю до 30%, об этом в рамках Российской энергетической недели сообщил министр энергетики Пакистана Мухаммад Али.Министр на сессии "Мировой нефтегазовый рынок: как пройти период турбулентности" отметил, что традиционно Пакистан закупал нефть с Ближнего Востока, а в июле впервые получил пробную поставку нефти из России, качество топлива устроило страну."Мы думаем, что в будущем мы сможем закрыть 10% нашей потребности российской нефтью. В ближайшие несколько лет мы можем увеличить долю до 30%", - сказал он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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пакистан, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире, экономика, нефть, россия, ближний восток, цены на нефть, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Пакистан, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире, Экономика, Нефть, Россия, Ближний Восток, Цены на нефть, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Минэнерго Пакистана планирует обеспечить страну российской нефтью

Минэнерго Пакистана: российская нефть обеспечит 10% всех потребностей страны

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Пакистан ожидает, что в будущем сможет закрыть 10% своей потребности в нефти за счет поставок из России, в ближайшие годы сможет увеличить эту долю до 30%, об этом в рамках Российской энергетической недели сообщил министр энергетики Пакистана Мухаммад Али.
Министр на сессии "Мировой нефтегазовый рынок: как пройти период турбулентности" отметил, что традиционно Пакистан закупал нефть с Ближнего Востока, а в июле впервые получил пробную поставку нефти из России, качество топлива устроило страну.
"Мы думаем, что в будущем мы сможем закрыть 10% нашей потребности российской нефтью. В ближайшие несколько лет мы можем увеличить долю до 30%", - сказал он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Новак назвал главную задачу ОПЕК+
10:26
 
ПакистанМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)В миреЭкономикаНефтьРоссияБлижний ВостокЦены на нефтьФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
 
 
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