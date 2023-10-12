https://ria.ru/20231012/pakistan-1902200291.html

Минэнерго Пакистана планирует обеспечить страну российской нефтью

Минэнерго Пакистана планирует обеспечить страну российской нефтью - РИА Новости, 12.10.2023

Минэнерго Пакистана планирует обеспечить страну российской нефтью

Пакистан ожидает, что в будущем сможет закрыть 10% своей потребности в нефти за счет поставок из России, в ближайшие годы сможет увеличить эту долю до 30%, об... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T10:55

2023-10-12T10:55

2023-10-12T14:32

пакистан

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ближний восток

цены на нефть

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Пакистан ожидает, что в будущем сможет закрыть 10% своей потребности в нефти за счет поставок из России, в ближайшие годы сможет увеличить эту долю до 30%, об этом в рамках Российской энергетической недели сообщил министр энергетики Пакистана Мухаммад Али.Министр на сессии "Мировой нефтегазовый рынок: как пройти период турбулентности" отметил, что традиционно Пакистан закупал нефть с Ближнего Востока, а в июле впервые получил пробную поставку нефти из России, качество топлива устроило страну."Мы думаем, что в будущем мы сможем закрыть 10% нашей потребности российской нефтью. В ближайшие несколько лет мы можем увеличить долю до 30%", - сказал он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231012/neft-1902194481.html

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