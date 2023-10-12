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Сканер столичного производства оцифрует Курский краеведческий музей
Сканер столичного производства оцифрует Курский краеведческий музей - РИА Новости, 12.10.2023
Сканер столичного производства оцифрует Курский краеведческий музей
Свыше 240 тысяч документов в Курском областном краеведческом музее будут оцифрованы с помощью планетарного сканера, разработанного столичной корпорацией "Элар", РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:11
2023-10-12T14:11
2023-10-12T14:11
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
технологии
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Свыше 240 тысяч документов в Курском областном краеведческом музее будут оцифрованы с помощью планетарного сканера, разработанного столичной корпорацией "Элар", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский."Созданное московскими инженерами устройство отсканирует и переведет в цифровой формат документы, фотографии, книги, газеты, открытки и другую печатную продукцию, представленную в музее", - рассказал Овчинский, добавив, что такое оборудование также используют в архивах, библиотеках, предприятиях оборонно-промышленного комплекса, конструкторских бюро.Линейка планетарных сканеров "ЭларСкан" оснащена мощными промышленными камерами, позволяющими бесконтактно переводить в "цифру" техническую документацию, чертежи, архивные подшивки, а также крупноформатные культурные ценности и исторические раритеты."Бесконтактные сканеры востребованы во многих культурных учреждениях страны, так как они позволяют бережно и безопасно создавать цифровые копии даже самых ветхих и старинных документов. В этом году наши сканеры работали в Бахрушинском музее, Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике, в Музее истории Санкт-Петербурга и других", – рассказал руководитель департамента маркетинга корпорации Артем Вартанян.Он пояснил, что созданные цифровые копии разместят в Государственном каталоге Музейного фонда РФ, чтобы использовать для виртуальных выставок или предоставлять по запросу исследователям.Москва – город с развитым производством. В столице работают свыше четырех тысяч промышленных площадок, где трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около сотни малых. Они производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский, москва, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, Технологии
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Свыше 240 тысяч документов в Курском областном краеведческом музее будут оцифрованы с помощью планетарного сканера, разработанного столичной корпорацией "Элар", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
"Созданное московскими инженерами устройство отсканирует и переведет в цифровой формат документы, фотографии, книги, газеты, открытки и другую печатную продукцию, представленную в музее", - рассказал Овчинский, добавив, что такое оборудование также используют в архивах, библиотеках, предприятиях оборонно-промышленного комплекса, конструкторских бюро.
Линейка планетарных сканеров "ЭларСкан" оснащена мощными промышленными камерами, позволяющими бесконтактно переводить в "цифру" техническую документацию, чертежи, архивные подшивки, а также крупноформатные культурные ценности и исторические раритеты.
"Бесконтактные сканеры востребованы во многих культурных учреждениях страны, так как они позволяют бережно и безопасно создавать цифровые копии даже самых ветхих и старинных документов. В этом году наши сканеры работали в Бахрушинском музее, Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике, в Музее истории Санкт-Петербурга
и других", – рассказал руководитель департамента маркетинга корпорации Артем Вартанян.
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Он пояснил, что созданные цифровые копии разместят в Государственном каталоге Музейного фонда РФ
, чтобы использовать для виртуальных выставок или предоставлять по запросу исследователям.
Москва – город с развитым производством. В столице работают свыше четырех тысяч промышленных площадок, где трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около сотни малых. Они производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.