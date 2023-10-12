https://ria.ru/20231012/otsifrovka-1902248308.html

Сканер столичного производства оцифрует Курский краеведческий музей

Сканер столичного производства оцифрует Курский краеведческий музей - РИА Новости, 12.10.2023

Сканер столичного производства оцифрует Курский краеведческий музей

Свыше 240 тысяч документов в Курском областном краеведческом музее будут оцифрованы с помощью планетарного сканера, разработанного столичной корпорацией "Элар", РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:11

2023-10-12T14:11

2023-10-12T14:11

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902249902_0:37:937:564_1920x0_80_0_0_cba1937b746589ca9ed31609023e5f2d.jpg

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Свыше 240 тысяч документов в Курском областном краеведческом музее будут оцифрованы с помощью планетарного сканера, разработанного столичной корпорацией "Элар", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский."Созданное московскими инженерами устройство отсканирует и переведет в цифровой формат документы, фотографии, книги, газеты, открытки и другую печатную продукцию, представленную в музее", - рассказал Овчинский, добавив, что такое оборудование также используют в архивах, библиотеках, предприятиях оборонно-промышленного комплекса, конструкторских бюро.Линейка планетарных сканеров "ЭларСкан" оснащена мощными промышленными камерами, позволяющими бесконтактно переводить в "цифру" техническую документацию, чертежи, архивные подшивки, а также крупноформатные культурные ценности и исторические раритеты."Бесконтактные сканеры востребованы во многих культурных учреждениях страны, так как они позволяют бережно и безопасно создавать цифровые копии даже самых ветхих и старинных документов. В этом году наши сканеры работали в Бахрушинском музее, Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике, в Музее истории Санкт-Петербурга и других", – рассказал руководитель департамента маркетинга корпорации Артем Вартанян.Он пояснил, что созданные цифровые копии разместят в Государственном каталоге Музейного фонда РФ, чтобы использовать для виртуальных выставок или предоставлять по запросу исследователям.Москва – город с развитым производством. В столице работают свыше четырех тысяч промышленных площадок, где трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около сотни малых. Они производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

https://ria.ru/20231005/proizvoditel-1900646063.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва, технологии